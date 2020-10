Koritnik v kozmetičnem salonu, Krek pozabil na masko

Tako kot zunanji ministerpri katerem so danes potrdili okužbo s koronavirusom , je včeraj na testiranje odšel tudi minister za javno upravo. Razlog za to je bil nedavni tesni stik z okuženim.Medtem ko je Koritnik čakal na rezultate testa, pa po poročanju portala 24ur.com ni bil v samoizolaciji, temveč je potencialno širil okužbo naprej, saj je obiskal enega od ljubljanskih kozmetičnih salonov. Kot razkrivajo fotografije, je bil tam kljub omejitvam na eno stranko na 20 kvadratnih metrih v družbi še vsaj štirih oseb, s čimer je torej kršil vladni odlok.Minister je za rezultat testa, ki je bil sicer negativen, izvedel šele danes. Ker, kot pravi, ni imel neposrednega stika z okuženimi, mu samoizolacija ni bila svetovana. Ob testiranju praviloma sicer ljudje dobijo navodila, ki pravijo, da se morajo do rezultatov obnašati, kot da so okuženi. Dejal je še, da je salon obiskal z zunajzakonsko partneko, v času, ko je bil na dopustu.Krek brez maskePo poročanju TV Slovenija, pa je predpise kršil tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ujeli so ga nameč, kako je na bencinski črpalki v Ljubljani točil gorivo, pri tem pa ni nosil maske.Krek je to tudi potrdil in dejal, da je bil utrujen in ni nikogar ogožal.