Koronavirus v Sloveniji: sobota drugi najslabši dan v tem tednu

Trenutne razmere. FOTO: A. L.

Trenutne razmere. FOTO: A. L.

Na Hrvaškem padel rekord



Južni sosedje so v 24 urah potrdili rekordnih 2.421 primerov novega koronavirusa. Umrlo je osem oseb.



Opravili so 8.520 testiranj, kar pomeni, da je prek 28 odstotkov odvzetih vzorcev pozitivnih. To je malenkost bolje kot pri nas.

V soboto je bilo 1.675 pozitivnih na novi koronavirus, kar je 2,3-krat toliko kot na isti dan prejšnjega tedna (prejšnjo soboto smo jih imeli 726). Umrlo je še pet oseb, ki so bile okužene s sars-cov-2 (skupaj jih je že 240), poroča sledilnik covid 19. V soboto je bilo opravljenih 5.776 testiranj, kar pomeni, da je od vseh vzetih vzorce kar 29 odstotkov pozitivnih.Najslabši dan tega tedna je bil petek, ko so s testi zaznali 1.963 pozitivnih oseb, umrlo pa je kar 19 ljudi.V bolnišnicah je trenutno 508 oseb (+59 glede na včerajšnji podatek), intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 71 (+8).