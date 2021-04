Mariborčani zbrali skoraj 10 ton odpadkov (FOTO)

Dr. Aleksandra Berberih Slana, direktorica mariborskega Muzeja narodne osvoboditve, s sinom Petrom med čiščenjem okolja ni našla nič primernega za muzejsko zbirko.

Lepotni kirurg dr. Boris Onišak in Alfi Nipič sta ob smeteh obujala spomine na Avsenikove čase.

Nabrežje Drave je namesto za jutranji tek za smetarsko akcijo izbrala tudi direktorica Pogrebnega podjetja in JH Maribor Lidija Pliberšek.

Odpeljali so več kot tri tone komunalnih odpadkov, dobre štiri tone zelenega obreza in dobri dve toni kosovnih odpadkov.

Prebivalci štajerske prestolnice so se minulo soboto organizirali in aktivno napadli smeti, ki so se v zadnjem letu, ko so v sicer koronskem času začeli to dobro navado, nabrale v naravi in povsod, kamor ne spadajo.Posamezniki in različne civilne iniciative, ki so pridno polnili vrečke s smetmi, teh na žalost ni bilo težko najti, so se tokrat aktivirali na desnem bregu Drave. Za lažjo predstavo, gre za tisti del od Drave do Pohorja, prihodnjo soboto pa bo na vrsti center mesta. Zato med čistilci zdaj tudi ni bilo župana, ki živi v Tomšičevem drevoredu, torej na levem bregu.Akcije, ki so jo poimenovali Moji odpadki, moja skrb, se je prvo soboto udeležilo kakih tisoč prebivalcev mesta ob Dravi. Med njimi smo ujeli nekaj znanih obrazov, ki morda niti vsi ne živijo v Mariboru, a kljub vsemu dihajo z njim in čutijo moralno dolžnost za čista pljuča in okolico, v kateri živijo ali delujejo.Med aktivnimi Mariborčani, ki so tokrat pretekli kak kilometer manj in se v zameno prelevili v dobrodelne smetarje, pa je bilo slišati tudi nekaj idej o izboljšanem imenu tokratnega dogodka. Moji odpadki, moja skrb bi tako bilo po njihovo bolj smotrno preimenovati kar v Tvoji odpadki, moja skrb! Saj tisti, ki so na ta način poskrbeli za lepši obraz mesta, skoraj zagotovo niso med nevestnimi odlagalci smeti v okolje. Vsaj po njihovo je malo verjetno, da bi se podobno kot pri požarih namesto piromana našel še kak smetoman.Tokrat sicer niso zbirali večjih kosovnih odpadkov, a stojala za perilo in nakupovalne vozičke, ki so jih našli, je odpeljala mariborska Snaga skupaj z več kot tremi tonami komunalnih odpadkov in dobrimi štirimi tonami zelenega obreza, odpeljali so tudi dobri dve toni omenjenih kosovnih odpadkov.Med prvimi smo na delu še pred uradnim začetkom ujeli mariborskega podžupana dr., ki nam je svoje občutke res slikovito orisal: »Brežina Drave te res nikoli ne razočara, je kot dober prostor za gobe, saj točno veš, da jih boš tam našel, kadar koli se podaš v lov za njimi. Zdaj poznamo že tudi mehanizem, saj se smeti mečejo prek odbojne ograje pod Ruško cesto, kar je sicer smešno, a predvsem žalostno.«Za prihodnje leto zato že načrtujejo akcijo z alpinisti, ki se bodo spustili po strmini in pobrali tudi večje kosovne odpadke s tega balkona mesta, od koder je najlepši razgled na Lent in velja v bodoče tudi ena najbolj prestižnih lokacij za novogradnje.Podobnega mnenja je bila tudi simpatična direktorica mariborskega javnega holdinga, tudi direktorica mariborskega pogrebnega podjetja, ki nam je zaupala: »Ne bomo ostali le pri mestnem okolju, ampak bomo skupaj s sodelavci poskrbeli za čisto okolje tudi okrog naših podjetij.« Tudi podžupanja, ki je bila aktivna v mariborskem mladinskem centru Pekarna, se ni mogla načuditi nad tem, da se najdejo tudi cele vrečke odvrženih smeti iz gospodinjstva, da o neštetih plastenkah in pločevinkah pijače od raznih druženj meščanov niti ne govorimo.Na koncu smo pod Pohorjem skupaj ujeli še legendarnega pevca, ki se je družil z lepotnim kirurgom, dolgoletnim oboževalcem Avsenikov. Skupaj nista obujala le glasbenih spominov, ampak vestno očistila travnik pod snežnim stadionom, kjer sta bila še najbolj pozorna na novodobne, lahko bi rekli koronske odpadke: zaščitne maske. Kirurgom so dobro znane že desetletja, vsem drugim pa nova realnost od začetka zgodovinske epidemije.