Majhni koraki za velike junake

Že štirinajsto leto bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center (GCC) in Društvo GCC pripravila dobrodelni koncert, s katerim se na GCC ne nadaljuje le teden solidarnosti, ampak se z njim tradicionalno začenjajo tudi druge dobrodelne in prostovoljske akcije, ki jih bodo dijaki in mentorji pripravili v tem šolskem letu.

Takole so nastopali lani.

V duhu aktualnih razmer si bodo koncert, ki bo v sredo, 20. oktobra, v športni dvorani GCC v dveh izvedbah ogledali le dijaki in učitelji GCC, ki bodo oblikovali tudi program. Nastopile bodo šolske zasedbe LPS, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake, The Šlagers z vokalnimi solisti in učiteljska zasedba GCC kvintet.

Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji, razred 4. c, naslovili Majhni koraki, veliki junaki, bo osrednji dogodek tedna solidarnosti, ki na GCC mineva v duhu teme šolskega leta Sobivanje. Sredstva, ki jih zbirajo dijaki, učitelji in pokrovitelji, bodo namenjena Junakom 3. nadstropja, društvu, ki pomaga otrokom, ki so zboleli za rakom, in njihovim družinam.

Celoten izkupiček humanitarne akcije tokrat namenjajo junakom 3. nadstropja.

Šolski filmski krožek bo koncert posnel in zmontiral ter med počitnicami objavil na družabnih omrežjih šole, tako da bo v tej obliki dostopen širši javnosti. Vsi, ki želijo, lahko prispevke nakažejo na transakcijski račun soorganizatorja koncerta – Društvo za povezovanje učiteljev, dijakov in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, št. računa: SI56 0510 0801 5331 133, sklic: SI00 2991, namen: donacija za junake.



Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že več kot desetletje pomemben del utripa na šoli, ki se ponaša z nazivom Slovenske filantropije Junaki našega časa in kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 70.000 evrov, pomagali žrtvam naravnih in prometnih nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, razvejano pa je tudi prostovoljno delo.

70.000 evrov so zbrali v preteklih letih.

»Za naš razred je organizacija jesenskega dobrodelnega koncerta GCC izjemna čast, saj nadaljujemo štirinajstletno tradicijo akcij, ki so od začetka plod dijaškega dela. Trudimo se, da bi pri vrstnikih ozavestili pomen solidarnosti in empatije ter da bi skupaj ugotovili, da največ štejejo koraki, ki jih delamo skupaj. Četudi so majhni, želijo priti daleč in v skupini donijo mogočno," razlaga, predstavnica letošnjih organizatorjev koncerta. »S koncertom krepimo zavedanje o tem, da lahko pomaga prav vsak in da je namen še vedno pomembnejši od višine prispevka,« pove profesorica, mentorica dijaške skupnosti.