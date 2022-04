Mahnič napadel znano Slovenko: Gibanje Svoboda nam prinaša islamizacijo

Vstopili smo v zadnja dva tedna volilne kampanje, kjer nekateri ne izbirajo uporabo svojih besed. Državni sekretar in kandidat za poslanca SDS Žan Mahnič je Failo Pašić Bišić , ki se je skupaj z Robertom Golobom pojavila na volilnem plakatu Gibanja Svoboda, označil za 'radikalno islamistko'.

Pašićeva je sicer zagovornica deprivilegiranih in dobitnica številnih priznanj, tudi mednarodnih, na področju človekovih pravic. Rodila se je na Jesenicah v bošnjaški družini in že leta podira stereotipe o muslimanih in muslimanskih ženskah, a kaže, da njene besede v vsem tem času niso dosegle Mahniča. Ta je prepričan, da s tem, ko se Golob pojavlja v družbi Pašićeve, to Sloveniji »prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev«.

Komentatorji so večinsko pisali, da ni problem v humanitarni delavki ambasadorki medkulturnega dialoga, ki zaradi islamskih načel nosi ruto na glavi, ampak je problem v Mahniču. »Samo zanj ni prava, ker ne moli k pravemu bogu«, »Do zdaj nisem vedel, kdo je Faila Pašić. Ko sem malo poguglal, vidim samo, da pomaga ljudem. In v čem vidite vi razlog v 'razglasitvi' radikalne islamistke? Se čutite res tako močni, da lahko žalite vse naokrog?«, »Ti je župnik spet danes na nedeljo natvezil, da je edina prava vera katoliška in da so drugače misleči manj vredni«, »Ojoj, nižje ne gre?« ...

Mahnič pa ni prvič poskrbel za eksces. Pred leti se je navduševal nad belo poltjo žensk in dejal, da je le bela koža znamenje prave rase, ob tem pa zapisal, da je »to vse, kar potrebujemo v Evropi«.