Mafijska likvidacija v Ljubljani, albanske zastave v BTC, priznanje Goloba, da podatki odtekajo k mafiji ... (VIDEO)

Na ministrstvu za notranje zadeve ob očitkih na račun dela organov v njihovi sestavi, predvsem policije, poudarjajo, da naloge opravljajo strokovno, zakonito in učinkovito. »Prebivalke in prebivalci v Sloveniji so varni,« zatrjujejo. Na policiji zatrjujejo še, da so kakršnikoli dvomi o strokovnosti neupravičeni.

Ministrstvo za notranje zadeve je poudarilo, da se v zadnjih dneh skuša njihovo delo, še bolj pa delo slovenske policije, v javnosti prikazovati kot neuspešno in učinkovito. V zadnjih dneh so namreč na račun dela policije letele številne kritike, tudi iz političnih vrst.

Ogenj prilil tudi premier Golob

Opozicija meni, da policija ne obvladuje več varnostne situacije, svoje pa je na ogenj prilil tudi premier Robert Golob, ki je v intervjuju za POP TV dejal, da razume odločitev tožilke v zadevi Kavaški klan, ki se je odpovedala varovanju. »Verjamem, da se je počutila, da je nadzorovana, namesto da bi bila varovana. Informacije so pa potem odtekale, nenazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe,« je dejal. Prav zaradi odtekanja informacij pa se je, kot je pojasnil, tudi sam odločil, da varnostno službo preseli na sekretariat vlade.

V luči teh očitkov je policija v današnjem odzivu zapisala, da je to služba, ki »v absolutnem javnem interesu varuje življenje in premoženje ljudi, spoštuje pravice posameznikov in družbe, ščiti zaupnost informacij in opravlja druge, izključno z zakoni določene naloge«.

Poudarili so še, da ima policija visoko usposobljeno službo za varovanje in zaščito, hkrati pa tudi učinkovit notranjevarnostni sistem, ki omogoča, da lahko morebitne sume nepravilnost zaznajo in nanje takoj reagiramo. »Kakršni koli dvomi o strokovnosti dela slovenske policije so zato neupravičeni,« so zatrdili.

Na notranjem ministrstvu pa so v današnjem obširnem odzivu o delu policije glede konkretnih primerov, nedavnega umora moškega v Ljubljani in neprijavljenega shoda v BTC zatrdili, da policija izvaja »vse ukrepe in aktivnosti za čim hitrejšo razjasnitev dejanskega stanja«.

Brez posebnosti glede kriminalitete

Po njihovih navedbah na področju kriminalitete ne zaznavajo posebnosti. V letu 2024 je policija uspešno preiskala vsa kazniva dejanja umora in uboja, zadnji primer na območju Ljubljane pa je še v fazi preiskave, so navedli na ministrstvu.

V petek je namreč odjeknil umor na Poti za Brdom v Ljubljani. Zaradi podatkov, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo kaznivega dejanja umora prevzel Nacionalni preiskovalni urad. Po neuradnih informacijah pa kriminalisti tudi že dalj časa preiskujejo tudi sum kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov, ki se nanaša na plakate s podobo umorjenega moškega, ki so se že lani jeseni pojavili v Ljubljani.

Policija posebno pozornost namenja tudi ranljivejšim skupinam, med prioritetami ostajajo nasilje v družini, medvrstniško nasilje in spolne zlorabe otrok.

Glede romskih vprašanj: Policija obvladuje situacijo

Medtem pa zavračajo očitke o slabšanju razmer na področju reševanja romskih vprašanj. »Ministrstvo za notranje zadeve oziroma slovenska policija uspešno obvladuje varnostno situacijo na območju jugovzhodne Slovenije. Slovenska policija je letos izvedla številne ukrepe in aktivnosti na varnostno bolj obremenjenih območjih,« so izpostavili.

Rezultati našega dela, podatki ter kazalniki analiz in anket kažejo, da opravljamo svoje delo dobro, uspešno, zakonito in strokovno. Potrditev dobro opravljenega dela policije potrjuje tudi uvrstitev Slovenije na visoko deveto mesto na svetovni lestvici Global Peace Index.

Prav tako zadnji rezultati raziskave Ogledalo Slovenije, kjer je policija na petem mestu po stopnji zaupanja v institucijo, kažejo, da policija dela dobro. Stopnja zaupanja v policijo je od marca do oktobra letos namreč narasla za dve točki.

S temi ukrepi bodo nadaljevali, obenem pa izpostavljajo, da je ta tematika medresorska naloga, ki je lahko uspešna le ob dialogu in sodelovanju z lokalno in romsko skupnostjo.