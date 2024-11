Bosanski mediji o umorjenem Kekiću v Ljubljani: omenjajo škaljarski klan

V Ljubljani pri hotelu Mons je zaradi strelnih ran umrl Satko Zovko (prej Kekić). Našli so ga v avtomobilu na cesti, ki je oviral promet, šlo pa je za mafijski obračun.

V preteklosti je bil že večkrat obsojen zaradi trgovanja z drogami.

Bosanski portal Istraga.bh poroča, da gre po njihovih informacijah za bosanskega državljana, ki naj bi bil zaščitena priča v primeru proti članu škaljarskega klana Dinu Muzaferoviću, znanemu kot Cezar.

Zovka so ustrelili z avtomatskim orožjem, napadalci pa so uporabili rdečega audija z bosanskimi registrskimi tablicami, še piše bosanski portal.

V preteklosti je bil obsojen na dolgoletne zaporne kazni zaradi trgovine z drogami. Leta 2014 ga je sodišče Bosne in Hercegovine (BiH) obsodilo na pet let zapora.

Bil je ključna priča v primeru proti Dinu Muzaferoviću, znanemu kot Cezar, članu škaljarskega klana.

Cezarja sumijo, da je organiziral kriminalno skupino z namenom proizvodnje in distribucije prepovedanih drog.

Spor med škaljarskim in kavaškim klanom

Škaljarski klan je ena od dveh najvplivnejših in najbolj razvpitih kriminalnih skupin na Balkanu, predvsem v Črni gori in širši regiji. Nastal je v mestu Kotor v Črni gori, natančneje v naselju Škaljari, od koder izhaja tudi njegovo ime. Znan je po vpletenosti v organiziran kriminal, vključno s tihotapljenjem drog, pranjem denarja, nezakonito trgovino z orožjem in nasilnimi obračuni.

Škaljarski klan je v sporu z drugo kriminalno skupino, imenovano kavaški klan, ki prav tako izhaja iz Kotorja. Ta konflikt je postal eden najbolj krvavih kriminalnih obračunov na Balkanu. Do spora je prišlo okoli leta 2014 zaradi izginotja večje količine kokaina v Valencii v Španiji, kar je sprožilo boj za prevlado nad narkotrgi in močjo. Konflikt je do danes terjal več deset življenj.