Mafijski obračun v Ljubljani: tožilcem in sodnikom dodatno varovanje, osebe na begu

Ponoči so na Poti za Brdom v Ljubljani, pri hotelu Mons, v vozilu našli neodzivno osebo, prve ugotovitve kažejo, da je moški umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem.

Policisti so bili doslej skopi z informacijami. V izjavi za javnost ob 13.30 identitete niso želeli razkriti, so pa dejali le, da umorjena oseba ni bila v programu zaščitenih prič in ni bila varovana s strani policije.

Oseba je policiji znana, v preteklosti pa so bili proti njej sproženi postopki pred kazenskim sodiščem.

Po prvih podatkih je moški umrl nasilne smrti zaradi strelnega orožja, na kraju pa so našli več različnih tulcev.

Ker bi lahko šlo za spor med dvema kriminalnima združbama, tako PU Ljubljana, je preiskavo prevzel Nacionalni preiskovalni urad.

Preiskava in ugotavljanje motiva poteka v vseh smereh, so dejali v izjavi za javnost, zato o podrobnostih še ne morejo govoriti.

Vse dokler storilca ali storilcev ne bodo našli, so za tožilce in sodnike uvedli dodatno varovanje, tako tehnično kot fizično. »Slovenska policija bo storila vse, da odkrije storilce tega kaznivega dejanja,« so jasni policisti.

Po naših informacijah je šlo za mafijski obračun, v katerem je umrl bosanski državljan Satko Zovko, ki se je prej pisal Kekić. Zovko po informacijah Večera povezan tudi z Igorjem Mančićem, ki je ukradel drogo slovenski celici kavaškega klana oktobra 2019, zaradi česar so ga januarja lani umorili v Ljubljani.