Napeto v razvpitem naselju: Romi v torek popoldne napadli tudi 7-letno deklico (FOTO)

»To, kar se je zgodilo v torek popoldne, je samo opozorilo, da se bo slej ko prej zgodila katastrofa. Tokratni napadalec ni napadel prvič in res se sprašujemo, zakaj pristojni ne ukrepajo. To se ne bo dobro končalo,« nam je sporočil Rom, ki živi v naselju Brezje oziroma Žabjak pri Novem mestu. Tokrat sta bila žrtvi 28-letni Jernej Brajdič in 7-letna deklica, Jernej je njen boter. »Okoli enih sem se z avtom pripeljal do avtobusne postaje v naselju, da bi počakal svoja otroka, domov bi odpeljal tudi deklico, saj zanjo skrbi moja tašča. Ko se je pripeljal avtobus in sem stal na avtobusni postaji...