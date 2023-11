Luka Mesec si je premislil: takšno odločitev je sprejel

Minister za delo Luka Mesec se bo pritožil na opomin, ki mu ga je zaradi razžalitve nekdanjega predsednika stranke Domovinska liga Bernarda Brščiča izreklo sodišče. Tako se je kljub prvotni napovedi, da pritožbe ne bo, odločil po pozivih civilne družbe, da ne gre samo zanj, ampak za bodočo sodno prakso, je sporočil na družbenem omrežju X.

Brščič je kazensko tožbo zoper Mesca vložil, ker ga je ta konec leta 2018 v državnem zboru še kot poslanec in pozneje tudi v televizijski oddaji označil za fašista. Očita mu razžalitev.

V začetku novembra je trboveljsko okrajno sodišče Brščiču pritrdilo in Mescu za izrečene besede izreklo sodni opomin. Sodnik je svojo odločitev utemeljil s tem, da je Mesec svoje ostre besede prepozno argumentiral, zgolj opomin pa mu je izrekel, ker Mesec prej ni bil kaznovan in ker je od spornih besed minilo že pet let.

Brščič Mesca preganja tudi odškodninsko

Mesec je po izreku sodbe napovedal, da se na opomin ne bo pritožil, saj da nima težav s sprejemanjem posledic svojih dejanj. Zdaj si je premislil.

Brščič Mesca preganja tudi odškodninsko, vendar vsaj na prvi stopnji ni uspel. V odškodninski tožbi, ki je bila junija na prvi stopnji zavrnjena, od njega zahteva 4000 evrov odškodnine in javno opravičilo v državnem zboru.