Logarjeva ne razume Jankovića in mu postavlja tole vprašanje

Potem ko so danes iz mestne občine Ljubljane sporočili, da bo praznična ponudba na Pogačarjevem trgu v Ljubljani drugačna, kot to napoveduje odlok vlade, se je na odločitev odzvala vodje strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar.

»Žalostno, da v Ljubljani občinski svetniki in župan ne razumejo, da je epidemija za vse in da to vpliva na potek epidemije. Glede na to, da so se odločili, da je to dejavnost, ki sodi med tržnice, pa je moje vprašanje, če so upoštevali tudi, da je predpisano delovanje tržnic od 6 do 14. ure, kot piše na spletni strani,« se je za TV Slovenija vprašala Logarjeva.

Ljubljanski župan Zoran Janković je predhodno izrazil kritiko do epidemioloških ukrepov, po katerih je od sobote z izjemo pečenega kostanja prepovedano ponujanje hrane in pijače na stojnicah. Območje sejemskih prireditev mora biti ograjeno, organizatorji pa morajo ob vhodu preverjati pogoj PCT.

V Mol menijo, da je nesprejemljivo, da na ljubljanski tržnici ne bi bilo mogoče prodajati stvari, ki jih ponudniki prodajajo celo leto. V to kategorijo se po njegovih besedah med drugim uvršča odprta kuhinja in prodaja tekstila, kar da ne spada pod sejemsko prodajo, ampak tržnično. Zato bodo gostincem na Pogačarjevem trgu omogočili prodajo, hkrati pa ljudi pozivajo k spoštovanju epidemioloških ukrepov in odločitvi za cepljenje proti covidu-19.