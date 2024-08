V noči na četrtek je neurje z močnim vetrom in obilnimi padavinami, pospremljeno z bliskanjem strel, podiralo drevje po parkiranih vozilih, trgalo kable in podiralo drogove, ki so jih do predvčerajšnjim držali pokonci. Na tisoče ljudi po več krajih je ostalo brez elektrike. Po navedbah spletne strani neurje.si je bilo v okolici prestolnice odčitanih več kot 500 udarov strel, v vsej Sloveniji pa okoli 10.000. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na hidrološki postaji Brinje v Ljubljani, in sicer 80 kilometrov na uro. V prestolnici je bilo zabeleženih 29 (škodnih) dogodkov izmed 59 po vsej Sloven...