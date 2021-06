Ljubljanska porodnišnica sporočila veselo novico za bodoče starše

Od četrtka bo v porodnišnici Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana pod določenimi pogoji dovoljena prisotnost zdravega spremljevalca pri porodu celoten čas zdravstvene obravnave porodnice v porodnem bloku, so sporočili iz UKC.



Spremljevalci oziroma spremljevalke morajo poleg negativne epidemiološke anamneze, predhodno izpolnjene na vprašalniku o zdravstvenem stanju, izpolnjevati tudi enega izmed t. i. PCT-pogojev. Tako morajo predložiti bodisi negativni hitri antigenski test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali PCR-test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa. Lahko tudi predložijo dokazilo o cepljenju proti covidu 19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Pfizer in Biontech najmanj sedem dni, od drugega odmerka cepiva Moderne najmanj 14 dni, od prvega odmerka cepiva Astrazenece najmanj 21 dni oziroma od odmerka cepiva proizvajalca Johnson & Johnson najmanj 14 dni. Če so se cepili s cepivi Sputnik, CoronaVac ali Sinopharm, mora od drugega odmerka miniti vsaj 14 dni.



Lahko pa pokažejo tudi dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od 10 dni, a ni starejši od šestih mesecev, zadostuje tudi potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid 19, pri čemer od začetka simptomov ne sme miniti več kot šest mesecev, navaja UKC na spletni strani.



Prisotni so lahko tudi spremljevalci, ki so preboleli covid 19 v zadnjih osmih mesecih in so se v tem času tudi cepili. V tem primeru zadostuje en odmerek cepiva mRNK.



Če spremljevalec ne izpolnjuje teh pogojev oziroma nima omenjenih dokazil, je še vedno lahko prisoten pri porodu, a le v aktivni fazi, pred tem pa mora izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju in potrditvi negativne epidemiološke anamneze. Tudi za spremljevalca je predvidena ustrezna zaščitna oprema, to so zaščitni plašč, prevleka za obuvala in kirurška maska, ki jo zamenja na dve uri.



Za prisotnost pri porodu mora spremljevalec pokriti stroške osebne varovalne opreme v višini 20 evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: