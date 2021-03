Ljubljančanka zgrožena, to pa je sporočila ravnateljica osnovne šole (FOTO)

V gozdu je našla igle. FOTO: bralka

Po facebooku je prejšnji teden zakrožila fotografija Ljubljančanke (ime hranimo v uredništvu), ki naj bi nastala v neposredni bližini OŠ Vrhovci. V gozdu, ki naj bi bil od šolskega igrišča oddaljen le 50 metrov in kamor na sprehod menda hodijo tudi vrtčevski otroci, je našla uporabljene igle uživalcev prepovedanih drog. Spraševala se je, kaj bo storila šola in kje je v takšnih primerih policija.Ravnateljica omenjene šoleje za naš portal pojasnila, da je bila o dogodku obveščena. Po njenih besedah so takoj pregledali okolico šole, a tam niso našli igel. O domnevni najdbi je ravnateljica obvestila tudi policijo, ki je opravila pregled, a mesta, kjer naj bi bile odvržene igle, niso našli. Učitelji se bodo z učenci pogovorili o nevarnostih odvrženih predmetov.»Če bi opazili kaj nenavadnega, morajo to sporočiti odrasli osebi. Vsako jutro hišnik in čistilka pregledata okolico šole in odstranita vse, kar se nabere popoldne in ponoči. Igel v šolski okolici do zdaj nismo našli, so pa cigaretni ogorki, pločevinke in odpadki marihuane,« je še dodala ravnateljica.