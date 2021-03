Ljubljančanka zgrožena: To se dogaja v bližini šolskega igrišča (FOTO)

V gozdu je našla igle. FOTO: Bralka poročevalka

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v takšnih primerih poziva k previdnosti. Kaj pa lahko storimo, če se poškodujemo z odvrženo iglo?



1. Prva pomoč ob poškodbi z odvrženo iglo/ostrim predmetom

V primeru poškodbe z ostrim predmetom, ki je onesnažen s krvjo ali bi lahko bil onesnažen s krvjo izvajamo ukrepe prve pomoči. Rano izpiramo s tekočo vodo ali fiziološko raztopino 10 minut, nato poškodovano mesto razkužimo z alkoholnim razkužilom (in pustimo vsaj 1 minuto, da se posuši). Rane ne sesamo z usti. Če je poškodba globoka, rano ustrezno oskrbimo. Ob razlitju ali obrizganju poškodovane kože ali sluznic (tudi nepoškodovanih) s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami predel izpiramo s tekočo vodo ali fiziološko raztopino vsaj 10 minut, nato predel razkužimo z alkoholnim razkužilom. V primeru kontaminacije sluznic iz oči odstranimo kontaktne leče, če jih nosimo, nos in usta izpiramo s tekočo vodo ali s fiziološko raztopino vsaj 10 minut. Ob politju nepoškodovane kože s krvjo ali drugo telesno tekočino/izločkom predel speremo s tekočo vodo in razkužimo z alkoholnim razkužilom.



2. Obisk pri izbranem osebnem zdravniku po poškodbi z odvrženo iglo/ostrim predmetom

V primeru poškodbe z ostrim predmetom, ki je onesnažen s krvjo ali bi lahko bil onesnažen s krvjo moramo kljub ukrepom prve pomoči obvezno obiskati izbranega zdravnika, ki se bo glede na okoliščine odločil za nadaljnje ukrepe.



Nadaljnji ukrepi pri izbranem zdravniku obsegajo svetovanje in oskrbo rane ter glede na njegovo oceno tveganja cepljenje proti tetanusu oziroma dodatno zaščito z imunoglobulini proti tetanusu. Osebni zdravnik preveri število opravljenih cepljenj proti hepatitisu B in necepljeni/neimuni ali nepopolno cepljeni osebi svetuje cepljenje oziroma dokončanje cepljenja proti hepatitisu B in če je potrebno, to osebo cepi.

Po facebooku je zakrožila fotografija Ljubljančanke (ime hranimo v uredništvu) iz neposredne bližine OŠ Vrhovci. V gozdu, ki naj bi bil od šolskega igrišča oddaljen le 50 metrov in kamor na sprehod menda hodijo tudi vrtčevski otroci, je našla uporabljene igle uživalcev prepovedanih drog.»Ali šola sploh ve, kaj je pred njihovimi »vrati«. Kje je policija, ki naj bi imela vsaj malo nadzora nad drogo?« je zapisala in o najdbi že obvestila omenjeno šolo. Po nekaterih informacijah pa naj bi šola fotografijo že poslala policiji.Za komentar smo se obrnili tudi na OŠ Vrhovci in policijo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.