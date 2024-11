Lendavska vinska kraljica je Tia

Tudi Občina Lendava in Turistična zveza Lendava vabi sta pripravili tradicionalno martinovanje, ki je privabilo številne obiskovalce. V prireditvenem šotoru ob hotelu Cubis je potekal blagoslov mošta, ki ga je vodila evangeličanska duhovnica Judit Andrejek, dogodek pa je zaznamoval izbor nove vinske kraljice. Lendavsko krono je letos prejela Tia Tonkovič, ki je v tej vlogi nasledila Lucijo Šetar.

Slovesnosti se je udeležila tudi aktualna vinska kraljica Slovenije Sanja Ferjančič, novo izbranko pa je okronal župan Občine Lendava Janez Magyar. Izvolili so jo člani vinogradniških društev iz Lendave, Čentibe in Hotize, ki so na prireditvi poskrbeli za bogato vinsko ponudbo.

Blagoslov je opravila evangeličanska duhovnica Judit Andrejek.

Tradicionalno martinovanje je privabilo številne obiskovalce.

500 hektarjev vinogradov in 4000 vinogradnikov

Pomembno območje

Župan je poudaril, da je Lendava s skoraj 500 hektarji vinogradov, 4000 vinogradniki in vinarji ter tremi vinogradniškimi društvi pomembno vinorodno območje, ter se zahvalil dozdajšnji kraljici Luciji za njeno predano delo v zadnjih dveh letih, ko je doma in v tujini predstavljala domače vinogradnike, vinarje, društva in občino.

Obiskovalce so v kulturnem programu, ki ga je povezovala Andreja Petrovič, navdušili učenci Glasbene šole Lendava, člani Folklornega društva Prekmurje Lendava in mladi skečerji iz KUD Hotiza, za veselo razpoloženje pa je poskrbela glasbena skupina Greh.

