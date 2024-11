Le nekaj dni pred rojstnim dnem umrla dolgoletna sodelavka TV Slovenija

Le nekaj dni pred 91. rojstnim dnem je umrla prevajalka Ani Bitenc, zaslužna za razvoj podnaslovnega prevajanja v Sloveniji, poroča MMC RTV Slovenija. Bila je prva prejemnica nagrade Brede Lipovšek za razvoj podnaslovnega prevajanja, ki ga je zaznamovala kot vodja prevajalskega oddelka na Televiziji Slovenija.

Ani Bitenc je svojo prevajalsko pot začela pri Vesna filmu, nato je bila vodja prevajalskega oddelka na Televiziji Slovenija od njegove ustanovitve leta 1974 do upokojitve leta 1994.

Nagrada za življenjsko delo

Leta 2013 ji je Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev podelilo nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo na področju filmskega in televizijskega prevajanja. Kot je pisalo v utemeljitvi, je dvajset let vodila in usmerjala prevajalce pri njihovem delu ter z lektorji skrbela za jezikovno ustreznost in kakovost prevodov.

»Ker se na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani takrat še niso ukvarjali s podnaslovnim prevajanjem, so se prevajalci šele na Televiziji Slovenija pod vodstvom Ani Bitenc izšolali za to področje. Delovna merila je v sodelovanju s prevajalci nadgrajevala, pozneje pa so postala zgled tudi drugim televizijam in temelj nacionalnih smernic za podnaslavljanje,« je še zapisala komisija ter prevodni opus Ani Bitenc označila kot neprecenljiv.

Častna članica društva

Leta 2023 pa je postala častna članica Društva slovenskih književnih prevajalcev, v katerem je bila leta 1986 kot prva ženska izvoljena na predsedniški položaj. V utemeljitvi podelitve častnega članstva so Ani Bitenc označili kot »pionirko in dragoceno mentorico podnaslovnega prevajanja z izjemnim prevajalskim opusom«.

Kot predsednica je društvo zaznamovala s prevajalskimi srečanji, poskrbela je za izdajo letnega zbornika s strokovnimi prispevki in pomembno zastopala društvo v celotnem jugoslovanskem prostoru. »Ani Bitenc je svoje delo na društvu opravljala izjemno spretno, odgovorno, gospodarno, predvsem pa diplomatsko, z milino in prijaznostjo,« so še zapisali v utemeljitvi.