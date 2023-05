Lahko Goloba skrbi? V tem primeru bi Logar utegnil ustvariti stranko

Bivši predsedniški kandidat in trenutni poslanec SDS Anže Logar bo jutri ustanovil društvo. Z njegovo vizijo povezovanja se med drugim strinjajo ekonomist Igor Masten ter nekdanji minister SD Jernej Pikalo. V projekt mu je uspelo pritegniti tudi vodjo kabineta nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja, Aljo Brglez, ter poslansko kolegico Evo Irgl.

Logar se mora v teh dneh soočati z očitki, da gre pri vsem skupaj za projekt Janeza Janše. V oddaji 24ur zvečer je v zvezi s tem dejal: »Gre za projekt, ki bo prinašal neko svežino, neko usmerjenost v ključne izzive, ki so pred Slovenijo, in na ta način koncentriral pozornost in debato na to temo«.

Rok Čakš, Domovina.je FOTO: Rok Rakun

Rok Čakš: Načrt je nagovoriti volivce, ki so volili svobodo Po mnenju političnega komentatorja Roka Čakša se je Logar odločil za ustanovitev platforme zato, ker »verjame, da lahko politični kapital, pridobljen v tekmi za predsednika republike, v veliki meri prenese na strankarski parket in platforma, ki bo ustanovljena, je eden izmed korakov v tej smeri.« Čakš meni, da obstaja realna možnost, da bi iz tega nastala stranka, a bo to pokazal čas. »Vse bo odvisna od kasnejše Logarjeve ocene, ali se akumuliran političen kapital uspešno prenaša proti strankarski sceni, ali pa v tem 'prenosu', ki je tudi časovno težaven, saj so naslednje redne državnozborske volitve šele čez tri leta, preveč izgublja, oziroma slabi« V primeru, da bi Logar ustanovil stranko, bi želel k sebi zvabiti neopredeljene volivce, pravi Čakš: »Načrt je nedvomno nagovoriti neopredeljene, liberalnejše sredinske in tudi levosredinske volivce, ki so nazadnje denimo volili Svobodo. Vendar pa močne Logarjeve stranke ne more biti brez precejšnjega zareza v obstoječo volilno bazo SDS-a in tudi Nove Slovenije.«

Nove stranke za zdaj še ne bo, a ...

Če bi nekoč iz novega društva nastala stranka, bi to utegnilo močno okrepiti desnosredinski politični pol. Kako zelo, bi seveda pokazale le volitve. Zadnje predsedniške volitve so pokazale, da ima Logar med volivci zelo veliko podporo, ki bi se lahko prelila tudi na državnozborske volitve.

A vsaj za zdaj Logarjevo novo politično udejstvovanje še ne bo prineslo nove stranke. »Sedaj ne ustanavljam stranke, gre za društvo, ki namerava v okviru konvencije voditi štiri, pet ključnih tem preko celotnega leta«, je v zvezi z ustanavljanjem stranke povedal v omenjeni oddaji.

Ne izključuje pa možnosti, da bi kasneje ustanovil stranko. »Verjetno, če zanimanja ali pa interesa med ostalimi političnimi akterji ne bo, bomo resno razmislili seveda tudi o naslednjem koraku«, je dejal v oddaji in namignil, da bi bil ta naslednji korak lahko ustanovitev stranke.