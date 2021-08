Kriminalka na Trdinovi ulici: v svojem stanovanju zalotil lopova

Na Trdinovi ulici v Novem mestu je malo po poldnevu lastnik v stanovanju zalotil neznanca, ki je brskal po njegovih stvareh, poroča tamkajšnja policijska uprava. Moški močnejše postave, visok približno 180 cm, temnih las in rahle pleše, star okoli 40 let, je pobegnil, s seboj pa odnesel denarnico z nekaj dokumenti in denarjem. Skupaj s poškodovano ključavnico je škode za okoli 200 evrov.



V Metliki je storilec v zadnjem tednu dni vstopil v stanovanjsko hišo in odnesel 1000 evrov, ki jih je našel po pregledu prostorov. Vlomili so tudi v stanovanje na Trdinovi ulici v Novem mestu, a očitno niso nič odnesli. So pa z vlomom naredili za nekaj deset evrov škode na vratih stanovanja.

Številni vlomi na Dolenjskem

Podobno se je zgodilo tudi na Smrečnikovi ulici, kjer so izmaknili jekleni uhan, srebrni prstan in tablični računalnik. Skupaj so lastnikom naredili za vsaj 250 evrov škode.



Na Cesti bratov Milavcev v Brežicah so se policisti zvečer odzvali na prijavo vloma v leseno lopo. Domači so se ravno vrnili z morja in opazili poškodbe na lopi – ugotovili so, da manjka pet ribiških palic in tri torbe z ribiško opremo. Skupaj je za nekaj manj kot 1000 evrov škode.



V noči na petek so neznanci vstopili v ograjno igrišče vrtca pri osnovni šoli v Bršljinu. Novomeški policisti so opravili ogled in ugotovili, da so vrtcu odnesli dva senčnika bež barve, skupaj s kovinskim podstavkom. Škodo ocenjujejo na okoli 1000 evrov.

