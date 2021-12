Kriminalisti v hišne preiskave zaradi hitrih testov

Poslanec LMŠ Robert Pavšič kot predsednik preiskovalne komisije DZ o ukrepanju vlade v epidemiji covida-19 v odzivu na hišne preiskave v povezavi s hitrimi testi ugotavlja, da sistem deluje. Kot je dejal, je zadovoljen, »da se je zadeva premaknila, da se bo končno ugotovilo, kaj je res, kaj ni res, kaj je kaznivo in kaj je dovoljeno«.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so ob pomoči kriminalistov Policijske uprave Celje danes opravili hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter zasegajo elektronske podatke in predmete na 12 lokacijah zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Neuradno so preiskave povezane z verifikacijo hitrih antigenskih testov (HAG), ki jih uvaža Majbert Pharm.

»Ugotavljam, da sistem deluje. Da se torej preiščejo tiste zadeve, ki so bile s kazenskega področja,« je dejal Pavšič. »Parlamentarna preiskovalna komisija namreč preiskuje izključno politično odgovornost, vse ostalo pa morajo storiti druge institucije. Sem pravzaprav zadovoljen, da se je zadeva premaknila, da se bo končno ugotovilo, kaj je res, kaj ni res, kaj je kaznivo in kaj je dovoljeno,« je izpostavil v izjavi novinarjem.

Odgovori odpuščene z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Metke Paragi in direktorice NLZOH Tjaše Žohar Čretnik so bili pred komisijo diametralno nasprotni, je spomnil. Ravno zaradi tega so v kasnejšem krogu zaslišanj pozvali še druge strokovnjake s tega področja, torej vodjo strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorijo Tomič, ki je postavila tehnična izhodišča, in predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslava Petrovca. »Oba sta potrdila tisto, kar je trdila Paragijeva, da so namreč testi neuporabni,« je spomnil.

Dozdajšnje pričanje premierja Janeza Janše pa je komentiral z besedami: »Če premier ne ve, da je bil takrat, ko se je te teste kupovalo, minister za zdravje, jaz lahko dodam samo še vprašaj ali pikico. To je bizarno,« je poudaril.

Poslanec Levice Miha Kordiš pa je v izjavi novinarjem dejal, da so vsakokrat, ko vlado vodi Janez Janša, vodilni motiv provizije.

»Nakup hitrih testov lahko postavimo v isti komplet z nakupom ventilatorjev, mask in še česa, kjer se je sicer potrebno opremo zelo očitno kupovalo zato, da so nekateri pravilni ljudje iz omrežja največje vladajoče stranke SDS lahko služili in si odrezali svoj kos kolača, ne pa za potrebe javnega zdravja in z zagotovljeno kakovostjo,« pa je dejal Kordiš.

Po njegovih besedah je Janša »de facto še vedno minister za zdravje, tako kot je minister za vse ostalo ne glede na to, da je fasada na ministrstvu mogoče pod drugačnim imenom in priimkom«.

Pričakuje, da bodo v preiskavi našli odgovorne in »da se bo razbila kriminalna mreža, ki nam trenutno vlada, odgovorni pa naj najdejo svojo pot za rešetke, kamor tudi sodijo«.

Preiskovalna komisija DZ o ukrepanju vlade v epidemiji covida-19 je sicer Janšo zaslišala 11. novembra. Povedal je, da je vlada sprejela odločitev o hitrem testiranju na podlagi predloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ministrstva za zdravje in svetovalne skupine za obvladovanje epidemije. Tehnično podlago za verifikacijo testov Majbert Pharma so po njegovih besedah izdelale pristojne službe, ki se ukvarjajo s tem. Zanikal je, da je osebno sprejel odločitev, da bodo testi omenjenega podjetja validirani v NLZOH.

Direktorica NLZOH Žohar Čretnikova pa je na zaslišanju 15. oktobra povedala, da NLZOH ni opravil tudi verifikacije testov drugih ponudnikov zaradi omejenih zmogljivosti ob povečanem testiranju na covid-19 in ker proizvajalcev niso želeli postavljati v neenakopraven položaj.

Preiskovalna komisija bo sicer nadaljevala zaslišanja. Med drugim nameravajo zaslišati enega od ključnih členov pri preiskavi nakupa hitrih testov Klemna Nicolettija. Pričakujejo pa tudi še najmanj eno pričanje predsednika vlade.