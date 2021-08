Znano, koliko zaposlenih v UKC Ljubljana se je cepilo

UKC Ljubljana je pripravljena na novi val epidemije novega koroavirusa so danes sporočili iz naše največje bolnišnice po izredni seji sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Na seji so med drugim obravnavali poročilo o pripravljenosti in strategijo UKC Ljubljana.



Vodja infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je dodala, da verjetno so pripravljeni, a ne v takšni meri, kot bi si želeli. Pojasnila je, da je »covid-19 takšna bolezen, da se dnevno stvari spreminjajo, prihajajo nova spoznanja, dognanja, novo različice. V enem letu smo posodili pandemski načrt - zagotovili smo nove prostore v DTS, renovirali Bolnišnico Petra Držaja za akutne covid primeri. Veliko smo se naučili,« je dejala.



Dodala je, da kljub temu, da ne ve natančno, kaj nas čaka v novem valu, pa je prepričana, da se je treba cepiti. »To nas bo vrnilo v normalno življenje. In da se ne bomo vsakič, ko nekdo zakašlja, ustrašili, da smo zboleli. Izredno malo imamo bolnikov, ki so bili cepljeni. S cepljenjem pa smo preprečili tudi prenose bolezni med zaposlenimi in bolniki«.



Lejko Zupančeva si želi, da bi v Sloveniji odprli še dodatno bolnišnico za covid-19. Hkrati pa je dejala, da se trenutno s številkami bolnikov bližajo meji, ko bo treba odpirati nove oddelke, s tem pa je na vrsti tudi prerazporeditev kadrov iz drugih oddelkov.



V UKC Ljubljana se je po besedah Zupančeve cepilo okoli 65 odstotkov zdravnikov, dodatno jih je 15 do 20 odstotkov prebolevnikov. Medicinske sestre so cepljenje nekje v slovenskem povprečju, medtem ko se je v največji meri cepljenja udeležilo zdravniki z infekcijske klinike, kjer so cepljeni vsi, z izjemo nekaj mamic, ki so trenutno na porodniški.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: