Kranj: vozili se bodo s prešernom in jenkom

Teden se je za Kranj začel nadvse slovesno. V ponedeljek so namreč prevzeli štiri od skupno osmih naročenih sodobnih avtobusov na električni pogon MAN Lion's City E. Vsa štiri 12-metrska vozila, ki omogočajo prevoz do kar 80 potnikov, imajo 35 sedežev in 45 stojišč, nosijo pa imena znamenitih Kranjčanov in so v tem slogu tudi polepljena, bodo v kratkem vključili v redni mestni promet, posebna pa je tudi njihova grafična podoba.

Čisto okolje za prihodnje generacije

Kako ta pridobitev pripomore k razogljičenju javnega potniškega prometa in kakšni so načrti na tem področju, so predstavili župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, direktor podjetja Arriva, d. o. o., Bo Karlsson ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Vsak od električnih avtobusov, kot rečeno, nosi obraz enega od znamenitih Kranjčanov, tako da bodo potniki odslej čakali na puharja (po fotografu Janezu Puharju), prestopili na jenka (po pesniku Simonu Jenku), zamudili prešerna (po pesniku dr. Francetu Prešernu) in srečali znanca na bleiweisu (po dr. Janezu Bleiweisu). Do konca letošnjega leta bodo dobavili še štiri vozila, ki jih bodo prav tako poimenovali po pomembnih kranjskih osebnostih. Cilj pa je, da se v prihodnjih treh letih oskrbijo še z 12 e-avtobusi in tako občutno posodobijo floto.

Vsak od štirih električnih avtobusov nosi ime enega od znamenitih Kranjčanov.

»To bo ob še drugih investicijah, ki jih načrtujemo, z nabavo vozil na električni in vodikov pogon ter polnilnicami zanje prineslo veliko olajšanje za že tako obremenjeno okolje,« je med drugim povedal župan Rakovec. Karlsson pa je v zahvali Mestni občini Kranj za tvorno sodelovanje povedal še: »V čast mi je, da skupaj praznujemo vključitev prvih štirih električnih avtobusov v javni mestni prevoz Kranja. To pomeni pomemben mejnik v naših prizadevanjih za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in prehod na zeleno tehnologijo. S tem boste v Kranju prispevali k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.« Slovesnega dogodka se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Han: »Zaradi zanamcev smo dolžni vlagati v zelene in trajnostne tehnologije ter rešitve. V Kranju delajo, kar drugje šele napovedujejo. Imajo vizijo, ki ji sledijo, in na to so lahko zelo ponosni.«

Za kulturno popestritev dogodka sta poskrbela učenca Glasbene šole Kranj na bobnih.