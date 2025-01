Korak bližje nižjim omrežninam? »Zakon bo popravil sistem, da bo pravičnejši«

Državni zbor (DZ) je na izredni seji ocenil, da je predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce primeren za nadaljnjo obravnavo. Pripravili so ga poslanci koalicije, določa pa začasno ublažitev finančnih posledic prenove metodologije obračunavanja omrežnine iz lanskega oktobra.

Po predlogu zakona bi se tarifne postavke za obračunsko moč v višji, zimski, sezoni v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2. Poleg tega se omrežnina za presežno obračunsko moč v višji sezoni za časovni blok 1 gospodinjskim odjemalcem ne bi obračunala.

Ukrep bi veljal za januar in februar letos. Izpad pobrane omrežnine, ki bi nastal, pa bi se pokril v breme omrežninskih presežkov družbe Eles.

Veljavni sistem zavira zeleni prehod

Miroslav Gregorič (Svoboda) je uvodoma v imenu predlagateljev dejal, da veljavni sistem tarif deluje zaviralno za zeleni prehod. Povprečni gospodinjski odjemalec, ki nima merilnika trenutne moči, veljavne metodologije obračuna električne energije že spričo njene kompleksnosti ne more razumeti, zato ne more prilagajati odjema, je poudaril.

Vlada predlog zakona podpira. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je povedala, da je z uveljavitvijo nove metodologije prišlo do nesorazmernega dviga zneskov na položnicah za električno energijo, zlasti pri odjemalcih z lastnimi sončnimi elektrarnami in toplotnimi črpalkami. »Prav je, da država pred nesorazmernimi dvigi na položnicah zaščiti ljudi, ki so v preteklosti sprejemali pravilne investicijske odločitve,« je dejala.

Po besedah Teodorja Uraniča (Svoboda) je to zakon za ljudi. »To je zakon, ki bo popravil sistem, da bo pravičnejši,« je dejal. Ljudem bo dal po njegovih besedah videti, da ima trajnostna investicija dolgoročno podporo države z vidika doseganja podnebnih ciljev.

Tudi Jani Prednik (SD) je opozoril, da ima trenutna ureditev zaviralni učinek na dolgoročne cilje energetske tranzicije in trajnostnega razvoja kot tudi na splošno gospodarsko stanje v državi. Poleg tega je zelo zapletena, nejasna in neutemeljena, je pojasnil predlog za njeno začasno spremembo. Država ima zato pravico, da poseže v omrežnino, ki je sicer v pristojnosti neodvisnega regulatorja, to je Agencije za energijo.

Dva sta bila proti

Nataša Sukič (Levica) je dejala, da s predlaganim zakonom Agenciji za energijo ne odrekajo pravice določanja metodologije. A hkrati jo je pozvala, naj razmisli o velikem razkoraku v tarifah tako med višjo in nižjo sezono kot tudi med posameznimi časovnimi bloki. Veljavni sistem je neživljenjski in nesorazmeren ter v luči zelenega prehoda celo kontraproduktiven, je opozorila.

Da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, je glasovalo 44 poslancev Svobode, SD in Levice, proti sta bila poslanca Levice Miha Kordiš in nepovezani poslanec Dejan Kaloh. Poslanci SDS in NSi, ki so mu v razpravi nasprotovali, ker da blaži negativne učinke novega obračuna omrežnine le za kratek čas, so se glasovanja vzdržali.

Zdaj bo predlog zakona najprej obravnaval pristojni odbor DZ, kar naj bo se zgodilo prihodnji teden.