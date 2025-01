Na obzorju spremembe obračuna omrežnine

Omrežnina je skorajda postala beseda lanskega leta, oktobrska sprememba obračuna tega plačila za uporabo električnega omrežja – ter posledično dražjih položnic za elektriko od novembra – pa je povzročila spor med vlado in Agencijo za energijo (AZE), ki ima sedež v Mariboru. Pred koncem leta sta odstopila prva dva člana sveta AZE izmed petih, preostali so imeli čas do predvčerajšnjim, da vrnejo star obračun omrežnin – a tega na drugi strani Trojan niso storili.

Neskladno s prehodom na zelene vire

Odziv vlade je sledil včeraj ob devetih zjutraj: minister za okolje, podnebje in energijo (OPE) Bojan Kumer je razkril, da bo vlada v prihajajočem tednu parlamentu predlagala razrešitev preostalih treh članov sveta AZE, ki niso slišali vladnega nasveta, da odstopijo, če ne nameravajo spremeniti »ekscesnih dvigov« pri posamičnih skupinah odjemalcev. Med neposlušno trojico je tudi Janez Kopač, nekdanji minister za OPE v vladi Antona Ropa (ter zgolj 27-dnevni finančni minister v vladi Janeza Drnovška), ki je še v torek trdil: »Menim, da gre reforma v pravo smer, in jo podpiram.«

Duška Godina, aktualna direktorica Agencije za energijo, vztraja pri novem obračunu omrežnine. FOTO: Staš Ivanc

Vlada je že na silvestrovo objavila poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo, znotraj katerega bodo do 29. januarja zbirali prijave – le da bodo zdaj morali izbrati pet novih članov, in ne zgolj dveh, zaradi katerih so poziv sploh objavili.

Potem ko bo državni zbor imenoval nove člane sveta, ki jih bo imenovala vlada, pa bo (po določbah energetskega zakona, pa tudi verjetno večji poslušnosti novoimenovanih članov sveta) odprta pot za menjavo direktorice AZE Duške Godina, ki se ni uklonila Golobovim pozivom k vrnitvi na star obračun ter je še v sredo popoldne vztrajala: »Metodologije ne bomo spreminjali ali razveljavljali kar tako.«

Metodologija sledi evropski zakonodaji

Pri tem je treba omeniti, da je več članov sveta s Francem Žlahtičem na čelu ob zavrnitvi poziva k odstopu izpostavilo nedopustnost političnega pritiska na neodvisnega regulatorja; poudarjali so tudi, da metodologija sledi določilom evropske zakonodaje. Ministrstvo za OPE pa je v včerajšnji oceni poudarilo, da metodologija za obračun omrežnin ni skladna niti s prehodom na obnovljive vire (kar naj bi še posebno finančno občutili lastniki sončnih elektrarn), pa tudi ne z nekaterimi evropskimi direktivami, niti s priporočili evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev.

Direktor Elesa je povedal, da bi lahko kmalu uvedli spremembo časovnih blokov in tarif.

Znova so na obzorju spremembe: direktor sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles Aleksander Mervar je povedal, da bi lahko kmalu uvedli tudi spremembo časovnih blokov in tarif. Glede stroškov pa je Kumer dejal, da se kot najbolj smiselna kaže možnost, da bi odjemalce v visoki sezoni delno ali v celoti oprostili plačila stroška za moč za najdražji časovni blok.

Poslanska skupina Svoboda je napovedala hitro pripravo zakona zaradi anomalij omrežninskega sistema. »Želimo, da ne bo takšnih nejasnosti, ko prebivalstvo ne ve, kakšno ceno elektrike lahko pričakuje, ko ne more spremljati porabe in se odločati o porabi elektrike,« je poudarila Nataša Avšič Bogovič, vodja največje poslanske skupine. Evropska komisija je na tekočem z dogajanjem v Sloveniji glede metodologije obračunavanja omrežnine in nastale razmere proučuje.