Poglejte, kako se je razpletel 55. Teden slovenske drame (FOTO)

S podelitvijo nagrad se je v Prešernovem gledališču Kranj zaključil 55. Teden slovenske drame. Grumovo nagrado za najboljše besedilo je prejel Milan Ramšak Marković za Trilogijo o mestih in ljudeh. Nagrada za mladega dramatika je šla v roke Neži Lučki Peterlin. Grün-Filipičevo priznanje je prejel Blaž Lukan, Šeligovo nagrado pa predstava Pet kraljev: K psihopatologiji neke monarhije. Podelili so tudi nagrade, vezane na predstave, ki jih je v tekmovalni program festivala uvrstila selektorica Alja Predan. Žirija, v kateri so bili Igor Samobor, Nika Bezeljak in Mirna Rustemović, je nagrado Rudija Šeliga za najboljšo uprizoritev tekmovalnega programa dodelila predstavi Pet kraljev: K psihopatologiji neke monarhije v režiji Livije Pandur in produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

Tako prisrčno je Alja Predan objela Klemna Kovačiča, ki je prejel nagrado za najboljšega igralca v performansu Agmisterij.

Zakonca in igralca Branko Završan in Lučka Počkaj iz nagrajene predstave Pet kraljev: K psihopatologiji neke monarhije, in Rok Bozovičar, v. d. direktorja Prešernovega gledališča Kranj

Goste zaključne slovesnosti je nagovoril tudi Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj, ki je v gledališče prišel z ženo Ano Černe.

Za kompleksno in večplastno upodobitev ženskih likov v omenjeni predstavi je žirija kot najboljšo igralko festivala nagradila Lucijo Harum. Nagrado za najboljšega igralca je dodelila Klemenu Kovačiču za igro v performansu Agmisterij (tretjič), ki je nastal v produkciji AGRFT in Bunkerja. Najboljšo predstavo je izbiralo tudi občinstvo, najvišjo oceno je prisodilo avtorski uprizoritvi po motivih Alice v čudežni deželi Alica: Nekaj solilogov o neznosnosti časa v režiji Luke Marcena, ki je nastala v koprodukciji SNG Drama Ljubljana in AGRFT. Letošnji Teden slovenske drame je trajal 17 dni in je bil najobsežnejši doslej. Kot je ob zaključku ocenil v. d. direktorja Prešernovega gledališča Kranj Rok Bozovičar, je bilo dogajanje res pestro, večina festivalskih predstav pa razprodanih. Kranjski podžupan Janez Černe je dejal, da je bilo tudi na letošnjem festivalu pestro, čustveno in navdihujoče ter da ustvarjalci gledališče delajo živo, aktualno in drzno. Ob koncu slovesnosti so na oder stopili zaposleni v Prešernovem gledališču. V luči negotovosti glede prihodnjega vodstva so nanizali številne dosežke gledališča v zadnjih letih in pozvali Mestno občino Kranj ter mestne svetnike, naj pri izbiri novega direktorja gledališča upoštevajo mnenje stroke in zaposlenih.

Igralec Aljoša Ternovšek in Blaž Lukan, dramaturg, ki je prejel bienalno Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji.