Komunalno blato odkrili tudi v Podčetrtku

V Jerčinu v občini Podčetrtek so v petek okoli poldneva na travniku opazili okoli 40 kubičnih metrov odloženega komunalnega blata, so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe in policija, na kraj dogodka pa je odšla dežurna mobilna enota ekološkega laboratorija.



V zadnjih dneh razburja najdba več črnih odlagališč komunalnega blata. Po odmevni najdbi večjega odlagališča na območju Pivole v občini Hoče - Slivnica, kjer so v potok nad tamkajšnjim botaničnim vrtom odložili večje količine odpadnega oziroma grezničnega blata, so pred dnevi o odlagališču poročali tudi iz Šentjurja.

