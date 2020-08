Kolone se vijejo na mejah, tokrat za vstop v Slovenijo (FOTO)

Čakalna doba na mejnem prehodu Kaštel proti Sloveniji. FOTO: Hak



Proti Hrvaški ni velike gneče

Cesta med Koprom in Dragonjo. FOTO: Pic

Na prehodih med Hrvaško in Slovenijo so do poldneva zadnjega dne tega tedna nastale dolge kolone vozil. Najdaljša se vije na mejnem prehodu Jelšane pri Ilirski Bistrici. Prometnoinformacijski center poroča, da vozila tam čakajo več kot dve uri.Tudi na mejnem prehodu Dragonja vozila čakajo uro in pol za vstop v Slovenijo in vožnjo proti Kopru, podobna čakalna doba je tudi na mejnem prehodu Sečovlje.Čakalne dobe med pol ure in 45 minut so še na Sočergi, Starodu in Gruškovju. Vse za vstop v našo državo.Če pa se odpravljate na Hrvaško, boste prečkali mejo brez čakanja, razen na Dragonji je čakalna doba 30 minut, prav tako na Gruškovju.Zastoj zaradi nadzora na meji občasno nastane pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor zaradi varnosti občasno zapirajo.