Ko človek ostane brez besed: devet jih je rešil iz jaška (VIDEO)

V teh negotovih časih nas še kako razveselijo pozitivne zgodbe. Za eno od teh je poskrbel Korošec, ki je slučajno naletel na raco, ko je ta nenavadno rinila vanj. Ker ni odnehala, ji je sledil in ugotovil, da ima v bližnjem jašku devet izgubljenih majhnih račk. Takoj se je podal v reševalno akcijo, odstranil pokrov jaška in iz njega rešil živalice. Ko jih je vrnil mami raci, je bila ta vidno zadovoljna, »otroci« pa so ji vzorno sledili.Kot je dejal uporabnik facebooka, se je ob tem počutil, kot da je reševal svet.Nam so ti prizori polepšali dan, zato verjamemo, da ga bodo tudi vam.