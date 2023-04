Kmetje v torek s traktorji v Ljubljano, Golob pa: »Tako hiter odhod s pogajanj daje slutiti druge interese v ozadju«

Predstavniki organizacij s področja kmetijstva so opustili pogajanja z vlado, saj ta ne izpolnjuje njihovih pričakovanj. Kot so pojasnili danes, je bil »kaplja čez rob« predlog novele o zaščiti živali, ki je zanje ponižujoč. Prihodnji torek bodo v Ljubljani pripravili nov protestni shod, stavkovne aktivnosti pa bodo nato po potrebi še zaostrovali.

Protestni shod bo potekal v obliki vožnje s traktorji po središču prestolnice. Podoben shod so že pripravili 24. marca, čemur je nato sledil sestanek z vlado in dogovor o oblikovanju delovne skupine.

Gradivo, ki jim ga je na pogajanjih posredovala vladna stran, je nepopolno in zavajajoče ter brez pravnih in strokovnih podlag, je dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. »Nadaljnjih sestankov delovne skupine se ne bomo več udeleževali,« je napovedal.

Odziv Goloba

Tako hiter odhod predstavnikov kmetov s pogajanj z vlado daje po mnenju premierja Roberta Goloba misliti, da je morda zadaj kak drug interes, in to političen. Premier je napovedal tudi vnovično proučitev odločitve o odvzemu zveri iz narave.

Golob odločitev predstavnikov kmetov za prekinitev pogajanj z vlado in vnovičen zagon protestnih aktivnosti že z naslednjim tednom obžaluje. Kot je dejal so na vladni strani vstopili v pogajanja iskreno in verjeli, da je iskrena tudi druga stran.

»Tako hiter odhod s pogajanj daje misliti, da je morda zadaj kaj drugega, in to politika, ne pa dejansko interes, v tem primeru kmetijstva. A čas bo pokazal, kaj je res zadaj,« je rekel.