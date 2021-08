Slovenskim kmetom prekipelo: To pomeni višje cene hrane za vse (FOTO)

Danes je slovenski kmetje s kakšnih 60 traktorjev v Gornji Radgoni protestirali zoper kmetijsko politiko. FOTO: Oste Bakal

Danes je slovenski kmetje s kakšnih 60 traktorjev v Gornji Radgoni protestirali zoper kmetijsko politiko. FOTO: Oste Bakal

Danes je slovenski kmetje s kakšnih 60 traktorjev v Gornji Radgoni protestirali zoper kmetijsko politiko. FOTO: Oste Bakal

Sindikat kmetov Slovenije je s podporo nevladnih kmetijskih organizacij, združenih v Zavezništvo za kmetijstvo, ter podporo kmetijsko-gozdarske zbornice in zadružne zveze na protestu na sejmu Agra od kmetijskega ministrazahteval pošteno in kmetu na kožo pisano skupno kmetijsko politiko.Predsednik Sindikata kmetov Slovenijeje po protestni vožnji okoli 60 traktoristov po Gornji Radgoni ministru prebral zahteve kmetov. Ti se ne strinjajo s predlogom strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 in poudarjajo, da mora slovensko kmetijstvo temeljiti na trajnostni družinski kmetiji, ki daje socialno, okoljsko in gospodarsko varnost družini.Kmetje zahtevajo jasno opredelitev pravega kmeta, upravičenca do sredstev skupne kmetijske politike, ter da se kmetijstvu namenjeni denar v celoti obdrži v kmetijstvu. Nasprotujejo tudi prenosu 150 milijonov evrov sredstev iz prvega stebra neposrednih plačil v drugi steber kmetijske politike, kjer je denar za projekte in naložbe.Od ministrstva zahtevajo, da zagotovi dodatnih 150 milijonov evrov iz nacionalnih sredstev ali drugih virov, ker je kmetijstvo temelj razvoja vsega preostalega gospodarstva in turizma. Zahtevajo tudi omejitev dohodkovnega plačila za trajnost, torej plačilnih pravic na 100.000 evrov, in začetek postopnega zniževanja plačil nad 60.000 evrov.Pri naložbenih ukrepih zahtevajo uvedbo pavšalnih zneskov ter obvezno izenačitev pravnih in fizičnih oseb pri najvišjem možnem prejetem znesku na programsko obdobje na 500.000 evrov.Pričakujejo več podpore za mlade kmete, dovolj denarja za medgeneracijsko sodelovanje, jasna izhodišča za osnovne definicije in izračune za plačila, da jih bodo znali primerno ovrednotiti, pa tudi realne pogoje pri ukrepih za ekološko kmetovanje in dovolj denarja za dobrobit živali.Podgoršek je kmetom dejal, da razume njihove predloge. Zagotovil je, da odgovori na vprašanja oziroma odločitve ne bodo politični, pač pa sprejeti na podlagi dejanskih kazalnikov in izračunov.