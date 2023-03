Kaj se dogaja v Ljubljani? (FOTO)

Ob gradbišču kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani je tudi danes potekal protest. Udeležilo se ga je več lastnikov zemljišč na območju, ki trdijo, da gradnja poteka brez ustreznih dovoljenj.

Na gradbišču je bilo vroče že prejšnji petek, tudi tokrat pa so določeni posamezniki želeli podreti ograjo, ki omejuje gradbišče, a so jim varnostniki to preprečili. Na prizorišču je bila tudi policija.

Zbralo se je več deset protestnikov, ki so vihteli slovenske zastave in po poročanju 24ur.com sporočali, naj prekinejo gradnjo povezovalnega kanala, po katerem bodo kanalizacijske odplake iz Medvod in Vodic tekle proti nadgrajeni osrednji čistilni napravi v Zalogu.

Prvi kmečki punt

Protestnike, opremljene s slovenskimi zastavami, sta med drugim nagovorila mestni svetnik Aleš Primc in nekdanja poslanka ter mestna svetnica SDS Mojca Škrinjar.

Svoje nestrinjanje so kmetje izrazili tudi s traktorji. Na prizorišče jih je pripeljalo okoli 50, današnji shod so poimenovali »prvi kmečki punt« proti županu Zoranu Jankoviću. Po dogajanju na severnem obrobju Ljubljane so se nato traktoristi po Dunajski cesti odpeljali še proti središču prestolnice in vplivali na popoldansko prometno konico.

Desant traktorjev na center, je fotografije pospremil bralec Janez. FOTO: Bralec Janez

Kaj pravijo protestniki

Protestniki, ki jih podpira stranka SDS, trdijo, da ljubljanska občina za gradnjo kanala ni pridobila vseh dovoljenj in da bo kanal, ki bo sicer zgolj tranzitne narave, v primeru nesreč ali potresa onesnažil pitno vodo. Leži namreč na osrednjem delu vodovarstvenega območja Kleče.

Ljubljanski župan vse te trditve zanika, pravi, da ima občina vsa potrebna dovoljenja, in zagotavlja, da bo kanal zgrajen. V protestih vidi političen podpis stranke SDS. Njen mestni odbor je sicer že zagotovil, da bodo naredili vse, da projekt C0 ne bo izpeljan. Pri tem zagotavljajo, da jim gre le za čisto pitno vodo, ne za »nagajanje« županu.

Povezovalni kanal C0 je del obsežnega 135-milijonskega kohezijskega projekta Čisto zate. S projektom bodo ob ureditvi kanalizacije v Medvodah in Vodicah, nadgradnji čistilne naprave v Zalogu in postavitvi kanala C0 odstranili tudi 6400 greznic v Ljubljani in pokritost s kanalizacijo v občini povečali na 98 odstotkov. Ob tem bodo prenovili 261 cest.