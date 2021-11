Kje so poslanci? Ministru se trese stolček, dvorana pa skoraj prazna (FOTO)

Poslance in poslanke danes čaka maratonska razprava o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Vložili so jo opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za razpravo je predvidenih nekaj več kot 13 ur, izid glasovanja je negotov.

V oči pa bode skoraj prazna dvorana državnega zbora, saj je že na samem začetku seje tam sedelo manj kot 20 poslancev. Predsedujoči Igor Zorčič je naštel imena 12 poslancev, ki so se opravičili. Kje je ostalih 60, ni znano. Vsebino interpelacije je uvodoma predstavila Tina Heferle, ki je sramotno majhno udeležbo komentirala takole: »Zelo povedna je tale podpora ministru, ki se kaže v zasedenosti dvorane.«

Ministru očitajo politične motive pri imenovanju državnih tožilcev

Vlagatelji interpelacije med drugim ministru očitajo, da je odgovoren za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ter dopuščanje »nedopustnega odlašanja vlade ter njenih selektivnih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev«.

Dikaučič je v odgovoru na interpelacijo zavrnil vse očitke, ob tem pa poudaril, da je interpelacija vsebinsko neutemeljena.