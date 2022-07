Kje bodo dopustovali slovenski politiki? Tukaj so njihovi odgovori

Predsednik vlade Robert Golob je ob izvolitvi večkrat poudaril, da si želi čim hitreje oblikovati novo vlado, da bo ta poletje izkoristila za pripravo na morebitni jesenski val covida. Tako je pričakovati, da novoizvoljeni predstavniki ljudstva poleti ne bodo počivali, vendarle pa si bodo vzeli tudi čas za odmor in svoje družine. Navsezadnje se sredi julija začenjajo tudi parlamentarne počitnice, med katerimi ni rednih sej.

Predsednike parlamentarnih strank in minister v novi vladi smo povprašali, kje bodo dopustovali in kako najraje preživljajo čas med počitnicami. Odgovorov vseh žal nismo prejeli.

Iz kabineta predsednika vlade so nam sporočili, da je Golob prav te dni na krajšem oddihu na hrvaški obali. »Na dopustu rad kolesari, supa in plava,« so zapisali. Premier je sicer čas z družino preživljal tudi že med svojim prvim uradnim obiskom v Bruslju, kjer sta ga spremljala sin in hči.

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan bo dopust preživel na Hrvaškem in zanj pomeni predvsem priložnost za prijetno in aktivno druženje z otroki in partnerko.

Tudi Bojan Kumer, minister za infrastrukturo bo letos dopustoval v hrvaški Istri. V času dopusta ga menda najbolj veseli pohodništvo, izleti v naravo, kolesarjenje in branje knjig.

Že zadnjih deset let na isti lokaciji na hrvaški obali dopust preživlja Marjan Šarec, minister za obrambo. Na dopustu veliko bere in ga preživlja kar se da umirjeno.

Zdravstveni minister ne gre na dopust

Na drugi strani pa bo zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan letošnje poletje preživel delovno, so sporočili iz stranke Gibanje Svoboda. Kot že omenjeno, so priprave na jesen in morebitni nov val koronavirusnih okužb v polnem teku.

Danijel Bešič Loredan Foto: Jure Eržen/delo

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon bo tudi letos preživljala aktivni dopust s potapljanjem v Jadranu. Ministrica se tudi sicer v prostem času in med dopustom rada ukvarja s športom, so sporočili iz stranke SD. Njena strankarska kolegica Dominika Švarc Pipan se veseli časa preživetega s svojo družino, ki ga bo preživela na hrvaški obali. Pravosodna ministrica sicer ima štiriletno hčer.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han že tradicionalno dopustuje na Pagu. Njegova najljubša sprostitev je oddih v krogu družine.

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek bo dopust preživel v domačem okolju v Sloveniji.

Predsednik stranke NSi Matej Tonin bo poletni oddih preživel na morju in v hribih. Z družino bo počitnikoval v Malem Lošinju, 'gorski' del počitnic pa bodo namenili za obisk slovenskih hribov in gora. Kot so sporočili iz stranke, se veseli, ker mu bo letošnje poletje ostalo več časa za družino. Med dopustom najraje plava, planinari, kolesari in teče.