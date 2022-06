Golob pokazal račune, v Bruslju z njim tudi hčerka (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob je za stroške letalskih vozovnic za mlajšega sina in polnoletno hči, ki sta ga spremljala na nedavno pot v Bruselj, odštel 1690,39 evra, za stroške njunih treh nočitev v hotelu pa 1643,72 evra, je razvidno iz računov, ki jih je urad za komuniciranje (Ukom) danes objavil na spletni strani.

Preberite še:

Premierja Roberta Goloba je na nedavno pot v Bruselj, kjer se je sam udeležil vrha EU, spremljal tudi del družine, kar je odprlo vprašanje pokrivanja stroškov. Golob je pred dnevni v izjavi za medije poudaril, da bo na službenih poteh družina še naprej ob njem, »da pa mu je popolnoma jasno, da mora stroške zanjo poravnati sam.«

Danes pa je urad vlade za komuniciranje stroške omenjenega obiska v Bruslju tudi razkril in na spletnih straneh vlade objavil računa letalskih vozovnic in nastanitve za člane Golobove družine.

Ob tem iz Ukoma pojasnjujejo, da sta premierja na nedavni poti v Bruselj spremljala mlajši sin in polnoletna hči, ki pa nista bila del uradnega programa. »Kot že navedeno, je stroške za njiju poravnal predsednik sam,« so zapisali. Dodali so, da je predsednik vlade letalske vozovnice za sina in hči plačal z nakazilom na račun, hotelske stroške pa je poravnal s svojo plačilno kartico na recepciji hotela.

Predsednik je letalske vozovnice plačal z nakazilom na navedeni račun, hotelske stroške pa je poravnal s svojo plačilno kartico na recepciji hotela.. FOTO: Ukom

Na Ukomu so ponovili še, da funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja in da bo predsednik vlade zaradi številnih poti v tujino občasno na pot vzel tudi družinske člane.