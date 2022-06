Odkar ni več minister, Tonin uživa: odšel je na medene tedne

Odkar Matej Tonin ni več minister, ima več časa tudi za druge stvari, še zlasti ga lahko več nameni družini in prijateljem. Potem ko se je nedavno z njimi družil na gasilski veselici, ko je na rolerjih stregel pijačo, pa se je tokrat oglasil z romantičnega oddiha na Cresu.

Z ženo Marjeto sta te dni praznovala obletnico poroke in si privoščila tudi druge medene tedne. Ob fotografijah z oddiha ob morju se ji je poklonil s čustvenim zapisom.

»Moja prva in edina! Marjeta Tonin. Na današnji dan pred desetimi leti, na osem let podlage, sva si dahnila DA.

Bil je čaroben dan. Malo sončen, malo oblačen in malo deževen. Kot življenje. In začelo se je. Zakonsko življenje. Polno preizkušenj in lepih trenutkov. Najbolj sva se držala taščinega nasveta: “V zakonu je treba malo potrpet.” Eden za drugim so prihajali in prinašali veliko veselja, pa seveda tudi kakšno skrb: Julija, Evelin in Ožbej. Ko se ozrem nazaj, lahko rečem, da je bilo lepih deset let.

Hvala draga Marjeta, ker si dobra žena in odlična mama. Hvala, ker mi stojiš ob strani in hvala, ker poskrbiš za mnoge stvari, ki se nam zdijo samoumevne in niti ne vemo, koliko truda je potrebno, da se zgodijo.«