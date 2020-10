Kdo vse zapira vrata in kaj bo sploh še odprto?

Izjeme so ...

Nastanitve za zdravstvo ali šport

Možnost 24-urne dostave hrane

V soboto začne veljati še en sklop ukrepov, ki jih je vlada sprejela za zajezitev širjenja koronavirusa. Za (najmanj) za teden dni je tako ukinila vse nenujne dejavnosti v državi in zaprla vrata številnim javnim storitvam.Tako bodo z novim odlokom od sobote naprej začasno zaprti nastanitveni obrati, igralnice, gostinski obrati, frizerski in kozmetični saloni, centri dobrega počutja, bazeni, kinematografi, kulturne ustanove, fitnesi, avtopralnice in podobno.Izvzete so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice in vrtnarije, cvetličarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa, prodajalne z večinoma gradbeno-inštalaterskim materialom, banke, zavarovalnice, pošte, dostavne službe, trafike in kioski.Dovoljen je tudi osebni prevzem blaga in hrane, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro. Dovoljene so tudi druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Dovoljena je prodaja na daljavo.Storitve nastanitvenih obratov lahko izjemoma uporabljajo osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev, tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji, ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij. V nastanitvenem obratu se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so tja napotene na zdravljenje ali morajo v nastanitvenem obratu opraviti zdravstveno dejavnost.Izjema pri uporabi nastanitvenih zmogljivosti so tudi športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki izvajajo dopolnilno strokovno delo po zakonu o športu. Prav tako je ponujanje nastanitvenih sredstev dovoljeno za izvajanje ukrepov za zajezitev okužb s covidom 19, denimo v primeru izvajanja osamitve ali karantene. Gostje, ki so ob uveljavitvi ukrepa že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko ostanejo v tem obratu do izteka poteka storitve.Sicer bodo od sobote še naprej dovoljene tudi vse oblike ponujanja blaga in storitev, ki so kot izjema navedeni v drugih vladnih odlokih. Vrača se možnost 24-urne dostave hrane na dom.Sicer je treba število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, omejiti na 20 kvadratnih na posamezno stranko, ali na eno stranko, če je prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.Utemeljitev ukrepov bo vlada preverjala na vsakih sedem dni in takrat odločala o morebitnem podaljšanju ali odpravi.