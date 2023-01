Kdo je dobil službe na novih ministrstvih?

Vlada Roberta Goloba je na torkovi seji med drugim imenovala več državnih sekretarjev na novih ministrstvih. Večino zaposlenih, ki jim je zdaj prenehala funkcija, se bo zgolj preselila na drugo ministrstvo, med njimi pa so tudi nekatera znana imena.

Nekdanji poslanec SAB Andrej Rajh. FOTO: Suhadolnik Jože

Za novega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo je imenovalaZa vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Hkrati je vlada izdala ugotovitvene odločbe o prenehanju dosedanjih funkcij Alenki Bratušek kot državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo, Tini Seršen kot državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo ter Teji Božovič Holc, generalni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo.

Seli se tudi sin Iva Vajgla

Vlada je imenovala Mateja Skočirja za državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Z današnjim dnem je Skočirju in Urošu Vajglu prenehala funkcija državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor.

Z današnjim dnem se Seršenova in Uroš Vajgl imenujeta za državna sekretarja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vlada je ob tem izdala tudi odločbo, s katero se Teja Božovič Holc na ta dan imenuje za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, do polnega imenovanja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Vlada je za nova državnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost imenovala Klemna Ploštajnerja, ki bo pristojen za področje stanovanjske politike, ter Luka Omladiča, ki bo pristojen za področje dolgotrajne oskrbe.

Maljevec od sekretarja do ministra

Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala Andreja Vrhunca, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Hkrati je vlada izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju dosedanje funkcije Simonu Maljevcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada je na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje za državnega sekretarja imenovala Borisa Černilca, za državno sekretarko pa Jasno Rojc.

Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala Bruna Rednaka, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Službo dobila tudi nekdanja ministrica

Nekdanja ministrica za pravosodje Andreja Katič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na ministrstvo za digitalno preobrazbo novi sekretar

Vlada je na današnji seji imenovala državna sekretarja ter vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).je postala nova državna sekretarka, ki prevzema področje regionalnega razvoja. Dosedanji državni sekretar, ki je že v Službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokrival področje kohezije, bo delo nadaljeval tudi v novem ministrstvu. Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na MKRR je vlada imenovala. Vlada je tudi podala soglasje k Aktu o začasni notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKRR.

Služba vlade za digitalno preobrazbo se je z današnjo reorganizacijo vlade nadgradila v Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Kot izhaja iz sporočila za javnost, bodo še naprej v ospredju delovanja ministrstva pospeševanje digitalne preobrazbe in digitalne vključenosti, digitalne kompetence, podpiranje razvoja podatkovne ekonomije in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov ter krepitev sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in državami Evropske unije. »Pridružili se nam bodo zaposleni z Direktorata za informatiko, ki je bil do sedaj del Ministrstva za javno upravo. Še naprej bomo skrbeli za delovanje državnega komunikacijskega omrežja in zagotavljali podporo uporabnikom storitev državne uprave. Ministrici Emiliji Stojmenovi Duh in državni sekretarki Aidi Kamišalić Latifić se je pri vodenju ministrstva pridružil novi državni sekretar Miroslav Kranjc.

Vlada je za novega državnega sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije imenovala Matjaža Krajnca.

Židan na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala Rebeko Koncilja Žgalin, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

S potrditvijo reorganizirane vlade se z današnjim dnem spreminja tudi ime gospodarskega ministrstva, ki pod svoje okrilje dobiva šport. Vlada je na predlog ministra za državna sekretarja na novem Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport imenovala dosedanja državna sekretarja na bivšem Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matevža Frangeža in Dejana Židana.