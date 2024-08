Kdo bo prevzel vodenje nacionalne RTV? To so potencialni kandidati

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v ponedeljek soglasno razrešil člana uprave RTVS Andreja Trčka, ki je 17. junija podal odstopno izjavo. Po majskem odstopu predsednika uprave Zvezdana Martića in decembrskem odstopu člana Simona Karduma v upravi tako od prvotne sestave s polnim mandatom ostaja le še delavski direktor Franci Pavšer.

RTV Slovenija tako išče novega predsednika uprave, prijave pa so odprte do 20. avgusta. Kot je bilo mogoče razumeti svetnike, pričakujejo, da bodo ob prijavi že imeli tudi ekipo, s katero bodo vodili RTV Slovenija. Trenutno funkcijo predsednika uprave začasno opravlja Natalija Gorščak. Na njen predlog je svet zavoda julija za v. d. člana uprave imenoval pravnika na RTVS Luko Rupnika. Gorščak je namreč želela, da delo zaradi odstopov ne bi zastalo. Rupnik bo ostal na tem mestu do imenovanja celotne uprave oziroma za največ pol leta.

Potencialni kandidati po poročanju Dela vključujejo Mirka Štularja in Petra Dularja, medtem ko Igor Kadunc ne bo kandidiral. Novi predsednik bo moral imenovati še dva člana uprave.