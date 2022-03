Ne boste verjeli, kaj je pred kamero rekel Violeti Tomić: Ne bom se pustila ustrahovati (VIDEO)

Osmi marec je dan žensk, a niso bile vse ženske na ta dan deležne le lepih besed. V državnem zboru smo vajeni, da se mnenja krešejo, občasno pa se zgodi, da gre kdo predaleč. Ne, ni se ponovil incident med Jelkom Kacinom in Ivom Hvalico, ko je prišlo do fizičnega obračuna, je pa poslancu SDS Janezu Moškriču očitno sodu izbilo dno, ko je Violeta Tomić, ki je vodila srečanje, dejala, da »predstavniki janšistične vlade ne prihajajo ...« Z glasnim protestiranjem jo je prekinila Alenka Jeraj (SDS), nato pa je bilo v ozadju slišati še besede poslanca Moškriča, da jo bo odnesel ven. Po dvorani se je razlegel smeh, kaj hitro pa je kolega Marko Koprivc (SD) stopil v bran predsednici odbora za kulturo. Po njegovih prijaznih besedah se je Tomićeva odzvala: »Ne bom se pustila ustrahovati. Gospod Moškrič, če želite, me dvignite in odnesite. Ampak vedite – zelo sem težka.«

Violeta Tomić na naslednjih parlamentarnih volitvah ne bo kandidirala na listi Levice. O tem smo poročali že januarja v članku Violeta Tomić odhaja iz Levice, to so sporočili iz stranke.