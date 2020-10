Karantena v šolah in vrtcih: to so zadnji podatki

Trenutno so okuženi trije otroci in 26 zaposlenih v vrtcih, v osnovnih šolah 62 otrok in 78 zaposlenih in v srednjih šolah 68 dijakov ter 15 zaposlenih. V karanteni je 48 vrtčevskih otrok, 499 učenk in učencev ter 132 dijakinj in dijakov, 29 zaposlenih v vrtcih, 139 v osnovnem in 18 v srednjem šolstvu, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.

Tudi v vzgoji in izobraževanju razmere zahtevnejše

Ob tem na ministrstvo dodajajo, da podatki kažejo, da tudi v vzgoji in izobraževanju razmere postajajo zahtevnejše. Tako je po njihovih informacijah na današnji dan skupaj okuženih 0,06 odstotka vseh otrok, učencev, dijakov in zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v karanteni pa jih je 0,81 odstotka.



Doslej so karanteno odredili skupaj za 11 oddelkov predšolskih otrok s 200 otroki, 55 oddelkov osnovnih šol s skupno 1100 učenkami in učenci ter 41 oddelkov srednjih šol s skupaj 1040 dijakinjami in dijaki, so dodali na ministrstvu.

Porast pri dijakih in zaposlenih v osnovnem šolstvu

Podatki o relativnem deležu okuženih na posamezni ravni izobraževanja kažejo, da je porast okuženih zaznati predvsem med dijakinjami in dijaki v srednjih šolah ter med zaposlenimi v osnovnem šolstvu, so še zapisali.