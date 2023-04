Kapo dol: poglejte to gasilsko reševanje iz petega nadstropja (VIDEO)

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so v torek opravili zelo zahtevno posredovanje. Na Župančičevi ulici v Rogaški Slatini so z avtolestvijo pomagali reševalcem NMP Šmarje pri Jelšah pri transportu obolele osebe iz petega nadstropja večstanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

Oglejte si, kako je potekalo reševanje.