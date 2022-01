Kap vas bo, ko boste videli tole: primerjali smo plače, cene hrane in nepremičnin z našimi sosedami

Najprej smo se pogovarjali, kako se dražijo gorivo in nepremičnine. Če niste toliko odvisnih od prej omenjenega, vas to niti ni (preveč) bolelo.A rasti tega je sledilo še preostalo. Zato smo določili košarico izdelkov in preverili, kako drago je življenje pri naših sosedih v primerjavi z nami. V veliko pomoč nam je bila spletna aplikacija Numbeo, v kateri so zbrani podatki o izdatkih gospodinjstev, ki jim jih prek anket posredujejo uporabniki z vsega sveta. Kako natančni so, ne bomo sodili, uporabnikom pa podajo vsaj nekakšno orientacijsko vrednost.

Naša košarica izdelkov, ki smo jo naključno izbrali v uredništvu, je sestavljena iz mleka, belega kruha, riža, jajc, sira, piščančjih filejev, jabolk, krompirja, vina in škatlice cigaret. Izkazalo se je, da je daleč najcenejša na Madžarskem. V Avstriji, ki se je izkazala za najdražjo, enaka košarica izdelkov stane dvakrat toliko. Pa v Sloveniji? Smo v zlati sredini: košarica izdelkov je dobrih 33 odstotkov dražja v Avstriji, v Italiji pa skoraj 17, medtem ko je na Hrvaškem slabih 12 odstotkov cenejša, na Madžarskem pa za skoraj 30 odstotkov. Naj omenimo, da nobena od cenejših držav nima vseh izdelkov cenejših. V Sloveniji se v primerjavi s Hrvaško ceneje prodajajo riž (18 odstotkov), vino (šest odstotkov) in cigarete (en odstotek), če se primerjamo z Madžarsko, pa so pri nas cenejši krompir (en odstotek) in cigarete (sedem odstotkov).

Košarica izdelkov. FOTO: A. L., vir: Numbeo

Življenje v prestolnicah

Primerjali smo povprečno neto plačo, najemnine in cene nepremičnin v vseh petih prestolnicah, torej v Ljubljani, Budimpešti, na Dunaju, v Rimu in Zagrebu. Ugotovili smo, da bo nakup nepremičnine največ stal na Dunaju. Seveda govorimo o središču mesta. V povprečju je treba za vsak kvadratni meter odšteti 7500 evrov. S 6761 evri sledi Rim, nato Ljubljana (slabih 4000 evrov), z malenkost več kot 3100 evrov Zagreb, nazadnje pa še Budimpešta (3066 evrov). Če se premaknemo iz mestnega središča, se cene pomembno spremenijo (razvidne so iz spodnje grafike), medtem ko vrstni red prestolnic po ceni ostane nespremenjen.

Po najemninah v središču mesta prednjači Rim. V središču mesta enosobno stanovanje stane tisoč evrov, na Dunaju denimo 841 evrov. Ljubljana je na tretjem mestu s 642 evra, sledita ji Zagreb, 479 evrov, in Budimpešta, 432 evrov.

Plače, najemnine in cene nepremičnin. FOTO: A. L., vir: Numbeo

Upoštevanje povprečne plače

Preračunali smo še, koliko plač mora dati povprečni prebivalec za vsak kvadratni meter nepremičnine. Najslabše se godi tistim, ki želijo živeti v središču Rima. Za vsak kvadrat odštejejo 4,6 povprečne plače. Po naših izračunih je v tem smislu najugodnejša Ljubljana, saj je treba za vsak kvadratni meter odšteti dobre tri povprečne plače. Za primerjavo: v Zagrebu 3,14, na Dunaju 3,47, v Budimpešti pa 3,49.

Če gledamo cene kvadratnega metra zunaj mestnega središča in jih primerjamo s povprečnim prihodkom, se vrstni red prestolnic obrne na glavo. Prebivalec Budimpešte za vsak kvadratni meter odšteje 2,35 plače, v Ljubljani 2,28, v Rimu 2,24, v Zagrebu in Dunaju pa 2,15.

Spodaj navajamo še nekaj pomembnejših podatkov, ki so jih zbrali v prej omenjeni aplikaciji.

Avstrija

Stroški življenja v Avstriji so v povprečju 31,91 odstotka višji kot v Sloveniji.

Najemnina je v povprečju 51,73 odstotka višja kot v Sloveniji.

Hrvaška

Stroški življenja na Hrvaškem so v povprečju 9,32 odstotka nižji kot v Sloveniji.

Najemnina je v povprečju 25,10 odstotka nižja kot v Sloveniji.

Italija

Stroški življenja v Italiji so v povprečju 23,53 odstotka višji kot v Sloveniji.

Najemnina je v povprečju 14,67 odstotka višja kot v Sloveniji.

Madžarska

Stroški življenja na Madžarskem so v povprečju 24,47 odstotka nižji kot v Sloveniji.