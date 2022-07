Kaotično na mejnih prehodih: čakajo po več ur

Na slovensko-hrvaški meji je že od jutra velika gneča. Na mejnih prehodih Gruškovje, Sečovlje, Jelšane, Dragonja čakajo pri izstopu iz države do dve uri, nekoliko krajše so čakalne dobe na mejnih prehodih Dobovec in Starod.

Na podravski avtocesti je pred mejnih prehodom Gruškovje nastala tri kilometre dolga kolona, o zastojih poročajo tudi na cestah Šmarje–Dragonja in Lesce–Bled. Če se odpravljate na pot, ne pozabite preveriti, kakšne so razmere na cesti.

Ob povečanem in gostem prometu Zavod reševalni pas svetuje voznikom, naj vozijo s prilagojeno hitrostjo in primerno varnostno razdaljo, saj se le tako lahko izognemo fantomskim zastojem in trčenjem, ki lahko ohromijo promet.