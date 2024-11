Kaos v šolstvu, v Tarči minister: »Problem so tudi plače«

Poročali smo že, da po mnenju strokovnjakinje mag. Jožice Frigelj, učiteljice leta 2023 z Osnovne šole Ketteja in Murna v Ljubljani.šolski sistem razpada, učiteljev ni, niti ni mladih, ki bi želeli biti učitelji.

Ravnatelji sami iščejo kadre tudi na zavodu za zaposlovanje, saj se na razpise ne javlja nihče. Ali gre šolstvo po poteh razkroja javnega zdravstva, so s sogovorniki preverili v tokratni oddaji Tarča.

Na šolah imajo težave z ustreznim kadrom že dlje časa, na nekaterih osnovnih šolah so ponovili razpise večkrat, a brezuspešno. Zato če ne gre drugače, pokličejo upokojene učitelje, ali študente brez strokovnega izpita, so povedali sogovorniki. Včasih je bilo učiteljem lažje, meni upokojena učiteljica, študentje pa imajo mnenje, da ni spoštovanja do tega poklica, smo videli v prispevku.

Tudi tehnični kader

Poleg učiteljev je problem tudi tehnični kader, računovodkinja in hišnik, na primer na OŠ Rakek. Ravnateljica Anita Knez je povedala, da ker so premajhna šola, jim ne pripada računovodski delež, zato se je ravnateljica morala naučiti teh storitev kar sama, hišnika pa so dobesedno iskali od vrat do vrat, ker je bila ponujena plača tako nizka.

Anita Knez FOTO: Zaslonski posnetek

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je na vprašanje Erike Žnidaršič, ali je to kaos ali razpad šolskega sistema, odgovoril: »Nujno je potrebno intenzivno ukrepati, smo na tej točki. Problem pa so poleg tega tudi plače, kjer smo korak naprej - med pogajanji s sindikati.«

Vinko Logaj FOTO: Zaslonski posnetek

Sindikati so prvi spregovorili o krizi, je povedal vodja sindikatov Branimir Štrukelj in dodal, da politiki krize niso ovrednotili pravočasno.