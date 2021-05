Kalobški otroci ne bodo brez šole

Kalobje je ena od krajevnih skupnosti v občini Šentjur, kjer se ljudje vse bolj soočajo s težavami, ki jih občutijo tisti, ki živijo na podeželju, stran od mestnih središč. Na Kalobju so v preteklosti že ostali brez pošte, trgovine in celo ene gostilne. Ko so se v podružnični osnovni šoli (POŠ), v kateri je tudi enota vrtca in je stara več kot sto let, po lanskem potresu na Hrvaškem pojavile večje razpoke, pa je krajane zaskrbelo, kaj to pomeni za njihove otroke. Gasilski dom PGD Kalobje je ponudil zavetje 18 otrokom, ki potrebujejo vrtčevsko varstvo. FOTO: PGD Kalobje Vrtčevski oddelek so zar...