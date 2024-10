RTV v rdečih številkah, samo za plače zaposlenih je šlo več kot 67 milijonov

Svet RTVS se bo danes seznanil s tekočimi obvestili uprave. Med gradivi za sejo je poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih letos. Iz njega izhaja, da je imela RTVS v tem času dobrih 550.000 evrov več odhodkov kot prihodkov. Prvi program TVS je v primerjavi z enakim obdobjem lani povprečno gledanost znižal, drugi program pa zvišal.

Delež gledalcev nižji

Prihodkov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je bilo v prvih devetih mesecih nekaj manj kot 110,2 milijona evrov, odhodkov pa je bilo 110,7 milijona evrov. Z rtv-prispevkom, ki je največja postavka med prihodki, so dobili 74,2 milijona evrov. Med odhodki pa so največja postavka stroški dela redno zaposlenih. V ta namen so izplačali 67,3 milijona evrov.

Poročilo o poslovanju podaja tudi podatke o gledanosti programov Televizije Slovenija (TVS). Ti kažejo, da je prvi program TVS v primerjavi z enakim obdobjem lani svojo povprečno gledanost znižal z 2,4 odstotka na 2,1 odstotka. Tudi delež gledalcev je nižji, saj je z 12,4 odstotka padel na 10,6 odstotka.

Drugi program zvišal gledanost

Razveseljiv pa je podatek, da so pri primerjanju posameznih mesecev v letošnjem in lanskem letu septembra prvič letos zaznali višjo gledanost v primerjavi z enakim mesecem lani. Medtem ko je septembra lani znašala dva odstotka, je bila septembra letos za 0,1 odstotne točke višja.

Drugi program TVS je svojo povprečno gledanost v prvih devetih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišal z 1,6 na 1,7 odstotka, delež gledalcev pa je ohranil pri 8,5 odstotka. Prenosi velikih športnih dogodkov so tako v poletih mesecih pozitivno vplivali na povprečno gledanost tega programa, ugotavlja uprava zavoda.