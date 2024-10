Kriminalisti NPU na nacionalki: zanimala jih je Erikina Tarča

Ustvarjalci oddaje Tarča so po četrtkovi objavi posnetka neformalnega dogovarjanja politikov o hkratnem sprejetju resolucije o jedrski energiji in referendumu o Jek 2 danes dobili zaprosilo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) za posnetke. NPU namreč preverja sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Policisti NPU so obiskali Televizijo Slovenija zaradi preiskave suma kaznivega dejanja, ob tem navaja MMC RTV Slovenija.

Več podatkov zaradi varovanja postopka policija ne daje, po neuradnih informacijah Televizije Slovenija pa naj bi preverjali sum nezakonitega snemanja. V kabinetu predsednice DZ danes zadeve niso želeli komentirati.

Tarča je namreč poročala, da je 11. aprila potekal neformalni sestanek v državnem zboru. Tonski posnetek sestanka razkriva, da so imeli politiki očitne težave s tem, kako zagotoviti izvedbo projekta Jek 2, še preden bodo o projektu na referendumu odločali volivci. Najintenzivneje sta o tem razmišljala Nataša Avšič Bogovič iz Svobode in Tomaž Lisec iz SDS.

Na sestanku je bil tudi Jure Kožuh iz generalnega sekretariata DZ, ki je zbranim pojasnil, zakaj resolucije o miroljubni rabi jedrske energije - v kateri je jasno zapisana izvedba Jek 2 - ne morejo sprejeti pred izidom referenduma. Sestanek je vodila Nataša Avšič Bogovič.

Dokončnega dogovora ni bilo, 25. aprila so se srečali še enkrat. Avšič Bogovič je tedaj predstavila več scenarijev, izbrali pa so scenarij, po katerem je pristojni odbor 7. maja DZ nekoliko skrajšal tedaj predvideno referendumsko vprašanje, ki se po novem ne sklicuje več na resolucijo o rabi jedrske energije, ter hkrati podprl resolucijo in razpis referenduma.