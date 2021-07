Kako mirno gre lahko Janša na dopust? Oglasila se je Fajonova

Krivec: Bližamo se rednim volitvam Koalicija si bo po besedah vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca vzela oddih, pregledala prioritete do rednih volitev ter tako nadaljevala delo. »Ne bomo pa silili z zakoni, ki bi delali težave znotraj koalicije in v razmerju do opozicije. To nima smisla,« je o politični jeseni napovedal Krivec.



Potrditev novega ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča tik pred parlamentarnimi počitnicami je Krivec označil za signal, da koalicija še vedno deluje. Krivec je spomnil, da se bližamo rednim volitvam, ali bodo kakšen mesec prej ali ne, pa je drugo vprašanje. Po njegovem mnenju bo prav bližanje volitvam določalo delovanje tako koalicije kot opozicije. Meni, da opozicija zdaj nobenemu od potencialnih kandidatov za predsednika vlade ne more zagotoviti 46 poslanskih podpisov.

Golubovič: Vsako pomembno glasovanje bo precej nepredvidljivo V opozicijski LMŠ ocenjujejo, da bodo tudi na jesen pomembna glasovanja nepredvidljiva, saj so tudi tista pred parlamentarnimi počitnicami pokazala, da ne koalicija ne opozicija nimata stabilne večine. Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović napoveduje uporabo vseh demokratičnih orodij proti vladi, rešitve pa LMŠ vidi v predčasnih volitvah.



Do njih lahko pride le, »če si bodo nekateri poslanci, zlasti Desus, ki se označujejo za opozicijo, a vlado podprejo v vseh ključnih trenutkih, poleti vzeli čas in temeljito premislili, ali je prav, da so na volitvah leta 2018 obljubljali eno, danes pa počnejo ravno nasprotno. Če bodo interesu države in državljanom dali prednost pred svojimi lastnimi interesi, so predčasne volitve mogoče.«

Han: Vlada bo še naprej vozila na hlape bencina Desusa Vodja poslancev SD Matjaž Han je ponovno izpostavil stališče, da so predčasne volitve edini izhod iz politične krize. »Po zadnji seji pred parlamentarnimi počitnicami je sicer postalo jasno, da bo vlada Janeza Janše še naprej vozila na hlape z bencinom Desusa,« ugotavlja ob tem.



»Poslanci Desusa bodo očitno še naprej podpirali vlado in s tem v celoti prevzeli tudi odgovornost za njeno dosedanje in prihodnje ravnanje,« je navedel.

Mesec: Morebitna konstruktivna nezaupnica zgolj kot pot do volitev Koordinator Levice Luka Mesec ocenjuje, da se bo jeseni poglabljala nemoč koalicije in da so se tudi pogoji za izpeljavo resnih reform končali. Morebitno konstruktivno nezaupnico pa vidi zgolj kot pot do volitev in ne kot poskus oblikovanja začasne vlade, ki bi zaradi pat položaja v državnem zboru verjetno imela podobne težave kot sedanja.



Izvolitev ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča pred nekaj dnevi pa je označil kot marketinško potezo vlade in poskus ustvarjanja videza moči pred počitnicami. Ne verjame, da se bo koalicija do jeseni okrepila, prej pričakuje nasprotno.



Da bi med predsedovanjem Slovenije Svetu EU oblikovali novo vlado, se mu ne zdi pametna ideja. Ponovno je namreč spomnil, da je razmerje moči v državnem zboru pri približno 45 poslancih na vsaki strani in bi tudi nova vlada verjetno imela zelo podobne težave pri vladanju, kot jih ima aktualna.

Horvat: Izvedemo lahko še marsikateri tudi zahteven projekt Izvolitev Andrijaniča po oceni vodje poslancev NSi Jožefa Horvata kaže, da koalicija lahko deluje do rednih volitev. S podporniki iz opozicije lahko po njegovem mnenju izpeljejo še marsikateri tudi zahteven projekt. A tvegali ne bodo, pač pa šli naprej z zakoni, s katerimi lahko uspejo, je napovedal. Meni tudi, da zakona o demografskem skladu ne bodo uvrstili na glasovanje zgodaj jeseni, ampak počakali na optimalni trenutek.



O opozicijskem Desusu je pojasnil, da se z njimi veliko pogovarjajo in usklajujejo besedilo zakonov tako dolgo, da dobijo podporo. Podobno s poslancema narodnih manjšin in SNS. »Če to seštejem, imamo dovolj glasov in lahko še marsikateri, tudi zahteven projekt speljemo,« je dejal Horvat.

Perič: Stvari bo treba izpeljati tankočutno Koalicija gre po oceni vodje poslancev SMC Gregorja Periča po izvolitvi Andrijaniča mirneje na oddih, saj to dokazuje, da ima vlada zadostno večino , jeseni pa bo treba spet zavihati rokave. Do konca mandata je po njegovih besedah še kar nekaj časa, ko lahko še marsikaj dobrega naredijo. Skozi državni zbor želi koalicija spraviti tudi ključne zakone, kot je demografski sklad.



Po Peričevem mnenju ne gre pričakovati, da bi se izogibali posameznim zakonom z namenom izogibanja konfliktom. Ključni zakoni, ki so jih zamaknili, kot je zakon o demografskem skladu, so po njegovih besedah nekaj, kar želijo spraviti skozi sito, saj Slovenija to potrebuje, bodo pa to izpeljali na še bolj tenkočuten način, potrebnih bo še več pogovorov in dogovorov, je dodal.

Bratuškova: Vlada vztraja na oblasti V SAB so prepričani, da bo izid referenduma, na katerem so volivci prepričljivo zavrnili novelo zakona o vodah, zaznamoval delo vlade tudi jeseni. Ob takšni podpori bo težko sprejemala ukrepe in reforme, ki zahtevajo širši družbeni konsenz, meni predsednica SAB Alenka Bratušek. Jesen bo za SAB zelo aktivna, oktobra načrtujejo tudi programski kongres.



»Čeprav vlada doživlja poraz za porazom, vztraja na oblasti,« ugotavlja Bratuškova. V SAB bi pričakovali, da bi predsednik vlade v danih razmerah omogočil predčasne volitve, toda to se, kot kaže, ne bo zgodilo.

Jurša jeseni pričakuje pomiritev razgretega ozračja Vodja poslancev Desusa Franc Jurša jeseni pričakuje zlasti pomiritev razgretega ozračja, ki smo mu priče tako v parlamentu kot na ulicah. Spomnil je, da jih čaka še obravnava izredno pomembnih predlogov zakonov, tudi obravnava predloga za 3,5-odstotno uskladitev pokojnin, ki so ga vložili poslanci Desusa. »Poslanska skupina Desusa je v položaju, kjer nas ne vežejo nobene zaveze in se lahko objektivno opredelimo do vseh predlogov,« je poudaril.



»V jeseni se bo namreč tudi konkretneje pristopilo k pripravam na volitve – bodisi predčasne ali redne. Upam pa, da bo še pred koncem mandata sprejet naš predlog, s katerim bomo dokončno odpravili zaostanek pri usklajevanju pokojnin. To smo namreč dolžni našim upokojencem,« pravi.

Sluga: Ne izključujem interpelacijsko obarvane jeseni Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga pričakuje, da bo jeseni v opoziciji dozorelo spoznanje, da je treba še bolj strniti vrste in se povezovati. Ne samo zaradi morebitne konstruktivne nezaupnice ali zaradi bližajočih volitev, pač pa zaradi ljudi. Glede na delo nekaterih ministrov ne izključuje interpelacijsko obarvane jeseni.



Kot ocenjuje, se je po odločitvah ustavnega sodišča o vladnih odlokih v epidemiji covida 19 treba vprašati o delu notranjega ministra Aleša Hojsa, med drugim zaradi razmer s Slovensko tiskovno agencijo pa tudi o delu ministra za kulturo Vaska Simonitija.

Jelinčič: Levi opoziciji je zmanjkalo sape Prvak SNS Zmago Jelinčič meni, da je levi opoziciji zmanjkalo sape in tudi jeseni ne bo konstruktivne nezaupnice. Koalicija pa bo ubrala pot sprejemanja nujnih zakonskih odločitev, okoli katerih se bo lahko poenotila in zanje dobila podporo, ocenjuje Jelinčič. Prepričan je, da bomo imeli redne volitve: »Leva opozicija je videla, da z glavo skozi zid ne gre. Zanje je najboljše, da počakajo na volitve.« Odločitev o predčasnih volitvah je po njegovem mnenju v rokah SDS.



Jelinčič meni, da so v Desusu končno spoznali, kaj je v ozadju, in da obljube levih političnih opcij niso realne. »Edina rešitev za Desus je, da sodeluje s koalicijo, saj bo sicer izginil v najkrajšem času,« je prepričan.

Žiža upa na poenotenje koalicije in opozicije Poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža upa, da se bosta koalicija in opozicija po počitnicah poenotili pri naporih za obvladovanje epidemije ter tako nagovarjali ljudi. Po njegovem mnenju bi bilo pametno, da se vsi zavzamejo za čim boljše predsedovanje Slovenije Svetu EU in šele zatem gredo na volitve ali v konstruktivno nezaupnico.



Če ima opozicija 46 podpisov in zagotovljen uspeh nezaupnice, naj to naredi, sicer pa je to nesmiselno, opozarja Žiža. O ravnanju ob morebitnih interpelacijah se bosta poslanca narodnih manjšin sproti odločala.

Tudi politiki se počasi odpravljajo na počitnice. Kolicijski poslanci napovedujejo, da ne bodo silili s spornimi zakoni, del opozicije poziva k predčasnim volitvam, ideja o konstruktivni zaupnici pa je pred politično jesenjo očitno ostala le pri ideji.Predsednica SDse je odzvala na poročanje Dela, da se stranka na prihodnje volitve pripravlja tudi z anketo, v kateri naj bi preverjali tudi, kakšno podporo bi imela morebitna koalicija te stranke s SDS . »Dokler bom jaz vodila SD, koalicije zSDS ne bo. S svojim načinom delovanja in svojo agendo predstavlja SDS nasprotje vsemu, v kar verjamem in kar naša stranka in njeni ljudje smo,« je bila na twitterju nedvoumna Fajonova.Kako prihajajočo politično jesen, ki je v slovenski politiki že pregovorno vroča, ocenjujejo v posameznih poslanskih skupinah, preberite spodaj.