Kaj takega se na evropskih volitvah v Sloveniji še ni zgodilo (V ŽIVO)

Zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji je SDS, ki je s 30,82 odstotka glasov osvojila štiri poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla dva mandata (22,11 odstotka glasov), po enega pa so osvojili v Vesni (10,47), SD (7,71) in NSi (7,69), kažejo neuradni izidi Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovnicah .

Dogajanje čez dan spremljamo v živo

6.00 Volilni prag na volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, ki v Sloveniji ni natančno določen, je bil tokrat najnižji doslej. Stranki NSi se je, kot kažejo delni neuradni izidi, namreč uspelo v Evropski parlament prebiti z manj kot 7,7 odstotka glasov, v poslanske klopi bo sedel Matej Tonin. Doslej je bil najnižji prag 8,08 leta 2014.

Leta 2014 se je z doslej najnižjim deležem glasov za listo uspelo v Evropski parlament uvrstiti Tanji Fajon, ki je bila sicer druga na kandidatni listi SD. Na takratnih volitvah se je z manj kot desetodstotno podporo v Evropski parlament uvrstila tudi stranka DeSUS, ki je z 8,12 odstotka glasovi osvojila en poslanski mandat, zasedel ga je Ivo Vajgl.

Vajgl se je prav tako z manj kot desetodstotno podporo listi v Evropski parlament uvrstil leta 2009, ko je nastopil na listi Zares, ki je tedaj volilni prag postavila pri 9,76 odstotka glasov. Medtem je bilo pred petimi leti za osvojitev poslanskega mandata potrebnih 11,12 odstotka glasov, kolikor jih je tedaj prejela NSi, poslanski mandat pa je dobila nosilka liste Ljudmila Novak. Najvišji volilni prag doslej pa je bil leta 2004, ko je ZLSD za uvrstitev v Evropski parlament potrebovala 14,15 odstotka glasov. Z zadnjega mesta na listi je poslansko mesto osvojil Borut Pahor.

5.00 Dan po evropskih volitvah in glasovanju na treh posvetovalnih referendumih bodo izidom nedeljskega glasovanja prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni pa bodo izidom prišteli še glasove iz tujine.

Na evropskih volitvah v Sloveniji je slavila SDS, ki je po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) s 30,65 odstotka glasov osvojila štiri poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla dva mandata (22,15 odstotka glasov), po enega pa so osvojili v Vesni (10,53 odstotka glasov), SD (7,72 odstotka glasov) in NSi (7,66 odstotka glasov). Gre za podatke, osvežene ob 4.50.

V Evropski parlament so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda pa Irena Joveva in Marjan Šarec. Z liste Vesne je bil v Evropski parlament izvoljen Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec, z liste NSi pa Matej Tonin.