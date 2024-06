Nenavadna odločitev Slovencev: poglejte, kakšno potezo so sprejeli na volišču

Medtem ko je volilna udeležba na tokratnih volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament očitno daleč najvišja doslej, pa je bila mnogo slabša udeležba na referendumih.

Kot kaže, so slovenski volivci sprejeli nenavadno odločitev, da so glasovali le za evropske poslance, medtem ko se o pomembnih državljanskih temah niti niso želeli odločati.

Po trenutnih neuradnih izidih evropskih volitev (preštetih 60 odstotkov glasov) je bila volilna udeležba 32,46 odstotka. Bistveno slabša je bila volilna udeležba na referendumih - po neuradnih izidih za evtanazijo 19,30 odstotka, preferenčni glas 18,58, podobna, okoli 18,50 odsotna je bila tudi udeležba na referendumih o konoplji.

Vse kaže, da je velika večina ljudi na volišču oddala glas za volitve, medtem ko referendumskih lističev niso prevzeli ali pa o tem niso glasovali. Že res, da so referendumi posvetovalni in ne zakonodajni, a če so imeli državljani možnost izjasniti se o tem, kaj si mislijo o pomembnih temah, je skoraj nenavadno, da tega niso tudi izkoristili z obkrožitvijo za ali proti na referendumskem lističu.

